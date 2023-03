Mal estado de paraderos en Cancún provoca multas a concesionaria

La empresa Operadora Kabah SA de CV recibió una multa de 150 mil pesos por parte de las autoridades por no arreglar los paraderos que se encuentran en mal estado.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, comentó que detectó que muchos de estos puntos de abordaje tendrían que ser reconstruidos, pues se han vuelto estructuras que no cumplen con su función.

Señaló que se va a continuar con vigilancia para garantizar que la empresa concesionaria cumpla con dicha disposición, pues hay algunos que están en malas condiciones.

“Ellos tenían que remodelar los paraderos que estén en mal estado, pero no ha podido avanzar en nada y, me parece que si no ban a cumplir, pues que se les retire la concesión”.