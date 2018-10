Inician auditorias para la administración pasada de Cozumel

Gustavo Villegas / SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- 21 millones de pesos es lo que el gobierno de Perla Cecilia Tun Pech designó para una nómina mensual siendo este el segundo monto más alto para una plantilla de dos mil trabajadores en la historia del municipio. El primero en alcanzar esta cifra fue el gobierno de Gustavo Ortega Joaquín pero con la salvedad de que la plantilla era de mil 500 personas.

El presidente Municipal Pedro Oscar Joaquín Delbouis adelantó que por el momento no se tiene contemplado despidos pero para el próximo año el gasto del ayuntamiento debe reducirse pues la nomina generó un incremento de seis millones de pesos en el pago de intereses de la deuda que tiene con bancos.

Tras encabezar la primera sesión de Trabajo de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta del Ayuntamiento de Cozumel para el periodo 2018-2021 el presidente municipal de la isla reiteró que de cada 100 pesos que pueda tener al ayuntamiento, 93 ya están comprometidos lo que significa un endeudamiento muy alto y hay que ser creativos en la reorientación, reducir y adelgazar el gasto.

Al hablar del monto de la nomina dijo que esta supera los 21 millones de pesos cuando en administraciones pasadas a la 2016-2018 fue de 17 millones mensuales. Detalló que esto ha encarecido el financiamiento y el crédito que se tiene con la banca privada debido a que los contratos establecen que debía existir un control de la nomina y el gasto corriente.

Junto con esto se exigía transparencia y en ambos conceptos no se cumplió. Aunque no dio la cifra de cuál es la deuda que tiene el municipio, aseguró que hoy se pagan seis millones de pesos más por concepto de intereses.

Por otra parte mencionó que ya se dio inicio a las auditorias por parte de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo del año 2017, el primero de Perla Tun. Aunque no dio detalles adelantó que ya se han detectado irregularidades que conforme se vaya confirmando, se harán públicas.

No es una cuestión que queramos o no. Si no las observamos o denunciamos las haremos nuestras. De entre los sacrificios que habrá que hacer es el adelgazar la burocracia municipal para mejorar las finanzas. Hubo un incremento sustancial de la nomina que afecta a los servicios públicos, concluyó.