Divierten a cancunenses con “Malabares entre cuerdas”

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El jueves se presentó el espectáculo musical “Malabares entre cuerdas”, el cual combina la magia de los cuentos a cargo de Daniel Gallo, con un delicioso repertorio interpretado por talentos de diferentes partes del mundo en un magnífico ensamble de cuerdas.

El auditorio de la Casa de la Cultura recibió este espectáculo que desde su creación ha sido un éxito en donde se presenta, y esta vez los cancunenses pudieron disfrutarlo y salieron encantados con la experiencia que vivieron.

En punto de las 7 de la noche, las luces del auditorio se apagaron, el público estaba a la expectativa de si escucharía cuentos musicalizados o un concierto de música con algunas intervenciones del cuenta clown cuentos Daniel Gallo, eso lo descubrirían minutos después…

En el escenario había dos violinistas, una rusa y otra venezolana, un contrabajista cubano, otro violín y un baterista mexicanos, que junto con Gallo hicieron que el público se olvidara de todo durante dos horas con un exquisito y entretenido repertorio, acompañado de las ocurrencias y el derroche de talento del “payaso”.

Con la sinfonía de “Primavera”, de Vivaldi, de fondo, Gallo dio la bienvenida a los presentes y así comenzó este espectáculo que duró dos horas, las cuales pasaron como un parpadeo, pues el público disfrutó al máximo cada nota, historia, baile, el talento de los músicos y la gracia de Gallo.

Previo a que el ensamble de cuerdas interpretara un jazz pizzicato de Leroy Anderson, el maestro Mario Contreras dio una breve explicación para que el público supiera un poco más lo que estaba a punto de escuchar; posteriormente interpretaron un tango de Michael McLean, y algo inusual y majestuoso fue cuando el maestro Luis Ávila, de Aguascalientes, acompañado del ensamble y siendo su instrumento las teclas y el carrete de una vieja máquina de escribir interpretó la pieza musical de Leroy Anderson que lleva el mismo nombre, encantando y maravillando a los presentes.

La hora del cuento llegó y fue “El gallo con hipo”, el cual resultó un viaje por diferentes estilos musicales, épocas y episodios de la curiosa historia de un gallo, un lobo, un dentista y una bruja fea…, durante la historia, niños y adultos estuvieron muy atentos, aplaudieron, rieron, interactuaron con Gallo y disfrutaron el impecable acompañamiento musical.

Al espectáculo llegaron temas de Astor Piazzola como “Fuga y misterio”; “Third World”, de Steve Wonder, y “Sweet Child of mine”, de Guns and Roses, este último tema puso a bailar al público, quien soltó toda su energía y olvidó todo bailando junto con Daniel.

“Malabares entre cuerdas” regresará el próximo sábado 27 de abril, a las 4 de la tarde, al auditorio de la Casa de la Cultura, para encantar a más cancunenses.

El final llegó y el ensamble se despidió con la alegre canción “I’m Yours”, de Cold Play; sin embargo, al finalizar el grito de “otra, otra” no se hizo esperar, y fueron complacidos con la “Danza húngara”, de Brahms.