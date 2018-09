Roban cableado en Tajamar: acusan a ambientalista de Cancún

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El día de ayer se realizó una denuncia en contra de la ambientalista Katerin Ender Cordova y de Mario Apolonio Castillo Morales, por el presunto delito de robo de cableado en las inmediaciones del Malecón Tajamar del municipio de Benito Juárez.

En el acta de denuncia con el número de caso: FGE/QR/BJ/09/13321/2018 y carpeta de investigación: FGE/QR/CAN/UAT/09/4064/2018, Gerardo Solis, miembro de ‘Cancún Salvemos el Manglar’ y presidente honorario de la ‘Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo’, acusa a la ambientalista antes mencionada por el robo de material eléctrico.

También te puede interesar: Trabajos en pozos de absorción se quedan 'a medias'

Acudió al lugar de los hechos, con el ingeniero Mario González para realizar un cálculo aproximado del valor del cable robado, que es de alrededor de 60 millones de pesos.

Por otro lado, Katerin Ender comentó que es un acto desesperado por tomar posesión de Tajamar, debido a que el denunciante quiere entregárselo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y a los empresarios, declaró que las personas que la atacan ya no saben qué hacer y la acusan de ratera.

''Están atacando mi honra, mi credibilidad y están señalándome de algo que definitivamente no he hecho, ni haré, ni haría porque no está dentro de mi personalidad’’, la ambientalista dijo que agotarán todos los recursos legales para defenderse y no dejar pasar las acusaciones.

''Están atacando mi honra, mi credibilidad y están señalándome de algo que definitivamente no he hecho'': Katerin Ender

Comentó que existe una denuncia en la Fiscalía General del Estado por los actos del pasado domingo, donde abrieron los accesos y causaron afectaciones al ecosistema.

Ender Córdova señaló que realizaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por el daño al ecosistema, luego de ingresar con vehículos y violar las clausuras de toda la zona del Malecón Tajamar.

Dejó claro que lo que señalen tendrán que probarlo; Katerin lamenta que se estén enfocando en otras cosas y no en hacer brigadas de limpieza y procurar que las especies se estén recuperando: ''esa es nuestra función como ciudadanos o como organización en defensa del medio ambiente y no estar culpando por cosas que no tienen nada que ver y que son falsas’’.

Con información de Sergio Orozco/ SIPSE