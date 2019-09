¿Y a los animales quién los defiende en Bacalar?

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los bacalarenses no cuentan con la cultura de denuncia contra el maltrato animal porque en lo que va del año solo se abrió un expediente por este delito, a pesar de que se conocen varios casos que no fueron denunciados.

De acuerdo con información de la dirección de Investigación y Acusación Zona Sur de la Fiscalía General del Estado, los últimos siete meses han recibido una denuncia sobre maltrato animal, cuyo procedimiento consistió en dar inicio a una carpeta de investigación, solicitando la investigación de los hechos a la policía ministerial, la carpeta se encuentra en trámite, según informó la dependencia.

Omar Eliu Koyoc Pech, presidente de Rescatistas Unidos, A.C, consideró que existen muchos casos de maltrato animal que no son denunciados ante la Fiscalía por desconfianza, desconocimiento o por desidia, sobre todo de las personas que consideran una pérdida de tiempo presentar su denuncia, porque son procesos retardados y con pocos resultados.

Dijo que tiene conocimiento de al menos cinco casos de maltrato hacia los animales, algunos domésticos y otros en condición de calle, que no existen en los registros de la Fiscalía porque nadie presentó denuncia.

“Y no es que no hayan querido hacerlo, si no, que existe la mentalidad que a duras penas hay justicia para el ser humano, entonces para los seres animales, creo es más difícil”, consideró.

Lamentó que a pesar que hay una Ley de protección y Bienestar Animal, al menos en Bacalar es letra muerta, porque no se presentan denuncias y los casos que se denuncian, simplemente quedan en los registros”, indicó.

Bertha Tavera Rosales, coordinadora de Salud Municipal e integrante del Comité Municipal de Protección y Bienestar Animal, señaló que han llevado a cabo pláticas de concienciación en escuelas en los distintos niveles y distintos sectores de la sociedad, para cambiar la mentalidad de que los animales son seres vivos que merecen atención y cariño.

Exhortó a la sociedad en general a ser protectores de animales y denunciar cualquier maltrato que sean testigos, porque es un delito que puede ser castigado por la autoridad.