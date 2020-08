Maluma asegura que las criticas le dan buena vibra

Cancún.- Para celebrar el estreno en todas las plataformas de su nuevo sencillo Hawái junto con su videoclip, Maluma Baby decidió hacer una entrevista frente a frente, a su otro yo, Papi Juancho, quien aseguró que este nuevo álbum será un tremendo hit, ya que está reflejado todo el trabajo de muchos años y la evolución y madurez de diferentes Malumas.

Durante la entrevista papi Juancho habló de todo en torno a este nuevo disco y un poco más, dijo que sus canciones favoritas del nuevo álbum Papi Juancho el cual contiene 20 temas son: Cielo a un diablo, Bella-K, Madrid, Parce y Ansiedad, además de asegurar que la música se disfruta en vida, es por eso que decidió incluir en este material todo lo que compuso antes y durante la cuarentena.

“Llevo demasiado haciendo música desde antes de la cuarentena y sería una falta de respeto no mostrarle a mi público, no quise guardarme nada, al final del día yo me muero y el sello disquero, los productores, todos se van a llevar el billete, la música hay que disfrutarla en vida”, dijo.

Es por eso que dentro de este disco, está plasmada la esencia del cantante con colaboraciones de personas que lo han inspirado a lo largo de su carrera y también aprovechó el momento para darle un mensaje a sus detractores, ya que aseguró le valen las críticas, y le dan más buena vibra.

“Todas las críticas que me tiren a mi, inmediatamente se convierten en bendiciones, así que haters, sigan criticando pero apunten, por más mala onda que me tiren más buena vibra voy a tener y seguiré ganando, ya sabrán si siguen odiando”, respondió relajado el guapo Papi Juancho, quien se dijo feliz, encantado y seguro que este gran lanzamiento será el mayor hit de su carrera.

Hawái, su primer sencillo es una contagiosa canción, escrita por Maluma, Keityn, Edgar Barrera y Bull Nene, y cuenta la historia clásica de la ruptura de una relación a través de las redes sociales, donde nada es lo que parece.

El video musical es una mini película llena de drama, filmada en Miami por el productor Hessy Terrero y la trama fue idea del mismo Maluma, quien finalizó la entrevista con un mensaje a su público de que los sueños se cumplen.