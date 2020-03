Una mancha de café viraliza a taxista de Playa del Carmen: exigió pago extra (videos)

Playa del Carmen.- ¿Alguna vez se te ha derramado algún líquido en un vehículo ajeno? ¿Te han querido cobrar para reparar el daño? Pues una discusión entre un chofer de taxi de Playa del Carmen y su pasajera se han viralizado por esto, precisamente.

La pasajera difundió en Facebook un video, grabado por alguien que presuntamente la acompañaba, en el que se observa el momento en el que el conductor del taxi 0533 del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, de Playa del Carmen, le exige que pague por una mancha que dejó la chica en el asiento trasero del automóvil.

Ella le contesta que no le pagará por la mancha, sino únicamente por el viaje que realizó. Molesto ante la negativa, el conductor lanza al suelo el vaso del café que la pasajera había apoyado sobre la cajuela de la unidad.

También te puede interesar: La naturaleza es cruel: AMLO comparte video de cocodrilo cazando a jaguar en Quintana Roo

“Por lo menos el café que pagues”, le gritó para luego ingresar a su unidad y retirarse del lugar.

Según se ha difundido a través de Facebook, la usuaria asegura que en un principio accedió a pagar al taxista lo que él pedía, a cambio de tomar una foto para reportarlo; ella afirma que al bajar por su celular, el hombre se alteró y fue cuando ella decidió únicamente pagar por el viaje.

Esta es la versión del taxista: Aquí está lo que regó adentro

En contraparte, circula otro video en el que se escucha la versión del conductor de la unidad, quien relata que la mujer sí dejó una mancha en el asiento trasero.

“Aquí está lo que regó adentro y ya, yo molesto, me puso el café allá atrás y como no me quiso pagar, pues yo se lo tiré y es que se regó en el carro, atrás”, reconoce en un clip que también circula en redes sociales.

“Yo nada más le estaba cobrando 50 pesos para sacar esa mancha, como es café… como es un vehículo nuevo…”, explica. Y, finalmente reconoce que no debió lanzar el vaso de café al piso.

¿Te ha pasado algo similar?