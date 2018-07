Piden más cuidado para los manglares de Punta Esmeralda

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alertan activistas ciudadanos de Playa del Carmen por la cantidad de basura que han levantado en la zona de manglares que se ubican a los costados del acceso público a la playa del Punta Esmeralda.

Karla Munguía Colmenero, coordinadora de múltiples limpiezas costeras en Playa del Carmen, informó que junto con su compañero Kay Honig y demás ciudadanos voluntarios levantaron un total de 34 costales de basura generada por los mismos visitantes.

Lamentaron que durante la jornada del pasado domingo se observó a personas tirando pañales usados, toallas sanitarias usadas, botellas de cerveza, envases de pet, incluso ropa, latas y bolsas de plástico.

“Quiero pedirle a la comunidad en Playa del Carmen que disfruta de este Paraíso que por favor lo cuiden. Está en nuestras manos cuidar de nuestro hermoso paraíso. Me rompe el corazón levantar un pañal usado en este manglar, seguir mi camino, dar un vistazo y ver pasar a un coatí corriendo. Me entristece pensar que coatis, cangrejos, cocodrilos, ranas y aves viven entre tanta basura. Este es nuestro hogar”, dijo la activista y documentalista de Animal Planet.

Aunque reconoció que existe un vacío obvio en cuanto a que las autoridades locales deben instalar más botes de basura, en esta popular zona costera, también es determinante generar una mejor conciencia entre la población basada en la empatía con nuestro entorno natural.

“Sí, acepto que faltan botes de basura, es urgente que se coloquen más depósitos, pero lo que considero más urgente es un sentido de amor y de empatía a nuestro entorno”, dijo la también conferencista.

Ante dicha circunstancia, Munguía Colmenero adelantó que entre todos los activistas y voluntarios que participaron durante la jornada de limpieza de manglares, se acordó programar que la siguiente limpieza en Punta Esmeralda se proyecte entre los días 21 o 22 por la tarde.

“Lo más triste de todo es que veníamos a limpiar la zona de playa, pero ni siquiera pudimos llegar hasta allá, porque se nos acabaron las bolsas, los costales. De verdad los exhortamos a que no tiren su basura en el manglar, es increíble ver esto y no pensamos que íbamos a recolectar tanto. Estamos emocionados porque lo hicimos, pero también no nos gusta que haya tanta basura. Les encargamos eso”, recalcó Eduardo Valencia, embajador de la iniciativa Verde Halago en Quintana Roo.