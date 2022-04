Personal del Tec busca mejorar sus condiciones; quieren fuera a directivos

Personal administrativo y docentes del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto del Siteqroo pidieron la destitución de los directivos por irregularidades, falta de transparencia y violación a sus derechos laborales.

Más de una decena de educativos se reunieron en el interior de la institución, antes del mediodía con pancartas en mano para exigir sus derechos, desde hace dos años, que iniciaron con las exigencias de sus derechos, hasta el momento no les han resuelto y se sigue agravando el asunto.

“Exigimos que la autoridad cumpla con los acuerdos firmados”, “Respeto para el Siteqroo con representación mayoritaria, hemos sido tolerantes, pacientes y respetuosos, basta de burlas”, “no a la asignación directa de plazas”, “Auditoría federal al tecnológico de Carrillo”, decían algunas pancartas.

El Secretario de Conciliación de Derecho Laboral de la Siteqroo en el municipio, Jimmy Pech, expresó que fue una manifestación pacífica contra directivos de la Institución, por el poco interés de mejorar las condiciones laborales, pero se complica aún más, por la poca transparencia en las plazas y su asignación directa.

“Son alrededor de 14 plazas que se tienen disponibles, pero la directiva simplemente no las ha transparentado, por razones que desconocemos y una de ellas, hasta donde tenemos conocimiento las ha asignado, sin los protocolos que deben de ser para que los docentes, administrativos tengan la oportunidad”.

Ante nula respuesta, docentes advierten con realizar más manifestaciones

Añadió que buscan mejorar sus condiciones, una de las principales es la basificación de personal que lleva más de cinco años bajo contrato, ampliación de horas, viáticos, cursos, por mencionar algunas y si no se les respeta, continuarán realizando estas manifestaciones, hasta que se les atienda.

Añadió que ante la negativa de la autoridad educativa en el municipio, están buscando que la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) haga algo al respecto y conozca de las inquietudes en las que se encuentran.

Se intentó entrevistar a Diego Ramón Briceño director del ITS en el municipio, para obtener una versión, no fue posible, no se le encontró en su oficina y no respondió las llamadas telefónicas.