Bloqueo a ingenio le cuesta $15 mil diarios a manifestantes

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- El bloqueo de la bodega del ingenio San Rafael de Pucté, que hoy jueves cumple más de 140 horas, no solo genera pérdidas a la industria azucarera, sino también genera gastos a los productores de caña.

Tan solo la Unión Local de Productores de Caña filial a la Confederación Nacional Campesina (CNC), eroga entre 15 mil y 20 mil pesos diarios para sostener a los presentes, informó Armando Mosqueda Júnes, secretario general de la organización.

Dijo que se trata de un gasto significativo para la unión pues permanecen en protesta desde el pasado sábado a las dos de la tarde y hoy jueves cumplen más de 140 horas, obstruyendo la entrada principal de la bodega.

Reconoció que se hace un gran esfuerzo entre alimentos, agua, refrescos, café, galletas, pan y renta de toldos y sillas para atender a los cerca de cien productores que llegan diariamente a mostrar su apoyo.

“Los productores nos apoyan viniendo, muchos desde lejos, pagando pasajes, lo mínimo que podemos hacer es brindarle los necesario”, comentó.

Según productores de caña es difícil abandonar sus comunidades rurales para pasar días soleados y noches frías en las afueras de la fábrica, pero comprenden que tienen que ser solidarios con el movimiento, pues es en beneficio de los cerca de tres mil 500 productores.

Mario Humberto Cau, productor de caña de la comunidad de Ramonal ubicada más de 30 kilómetros de la Alcaldía de Javier Rojo Gómez señaló que es lastimoso que los productores tengan que llegar hasta esos extremos para reclamar que los ingenios cumplan con un acuerdo.

Destacó que tienen que dejar a sus familias, labores, animales de patio, la parcela de caña, todo porque le paguen lo justo por el fruto de su trabajo.

“Nosotros cumplimos en entregar la caña en las condiciones que ellos nos piden, para no dañar su equipo e implementos de molienda, no es justo que ellos no cumplan y manipulan el precio del azúcar”, comentó.

Tras varios días, las autoridades representantes del ingenio no han mostrado interés por demostrar a los cañeros que sí cumplen con la cuota de exportación.

Para hablar sobre el movimiento, se intentó contactar al gerente general del ingenio perteneciente al Grupo Beta San Miguel, sin embargo, el personal de seguridad de la empresa se limitó a decir que no estaba y que por el momento no podía atender a nadie, aunque luego señalaron que se encontraba en la Ciudad de México.