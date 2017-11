Lista la maquinaria para reparar el camino a Punta Allen

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Con los permisos otorgados para llevar a cabo los trabajos dentro del área reservada de Punta Allen, para el camino que conduce a esa comunidad, los trabajos iniciarán en cualquier momento, ya que la maquinaria se encuentra en el sitio.

La dirección de la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, otorgó los permisos para llevar a cabo esta obra luego de varios meses de trámites, dijo la presidenta municipal, Romalda Dzul Caamal, quien en días pasados firmó con los vecinos de la comunidad, y diversos prestadores de servicios que hacen uso del camino, un convenio para llevar a cabo los trabajos en esta vía.

La inversión establecida fue de un millón de pesos, sin embargo, tras la visita realizada por el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González a esa zona, duplicó esta cifra para bien de los pobladores, quienes son los que menos hacen uso de esa vía, pero los más afectados por las malas condiciones del camino.

La maquinaria ya está a la puerta del arco de entrada de la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, y lista para los trabajos que inician con la nivelación del camino de acceso a ese poblado.

Dijo que con recursos del Estado, ayuntamiento y el sector privado que emplea esa vía, estarán trabajando para mejorarla, bajo las condiciones que indican la autoridad competente y la propia reserva ecológica. Todavía se laborará para buscar una forma de financiamiento para llevar a cabo la obra, a fin de que ese camino no se deteriore tan rápido cada temporada de lluvias por el tráfico vehicular que genera el turismo.

"Las reglas de conservación que impone la reserva, contemplan que los caminos no tendrán asfalto, no se pueden petrolizar como las carretas en las áreas no protegidas, indicó, por lo que ahora sólo se trabajará en la nivelación de la superficie de rodamiento para tener la fluidez requerida, sin que por ello se tengan que exceder en la velocidad", señaló.

En conjunto continuarán buscando una solución definitiva al camino que atraviesa la reserva y en las zonas donde hay mayor deterioro, concluyó.