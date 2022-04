Con la 4T: Mara Lezama constata el apoyo del Playa del Carmen a su candidatura

Mara Lezama, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, constató hoy el apoyo de los solidarenses a la Cuarta Transformación y a su candidatura y formuló un llamado a arrasar en las urnas el 5 de junio para demostrar a quienes traicionaron “a ya saben quien que sí se puede y que los queremos fuera”.

Asimismo, anunció la llegada del cambio verdadero y la consolidación de la Cuarta Transformación en Solidaridad, donde recibió fuerte respaldo de la población en caminatas por La Guadalupana y la colonia Colosio.

En el domo de La Guadalupana donde fue recibida con porras y gritos de apoyo por un nutrido grupo de personas, señaló que con Morena habrá prosperidad compartida con un gobierno que camine a ras de piso, que platique con el que atiende la lavandería, la carnicería, el taxista, el agricultor, la madre soltera, con los jóvenes y amas de casa, porque “con el pueblo todo; sin el pueblo, nada”.

Tanto en ese fraccionamiento como en la colonia Colosio encabezó marchas en las que quedó de manifiesto el cariño de la gente, a la cual agradeció su participación en la consulta sobre Revocación de Mandato y le aseguró que será la primera gobernadora de Quintana Roo, “le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre”.

Ayer vivimos una verdadera fiesta democrática, explicó. Por primera vez un presidente pidió que se le evaluara y el pueblo refrendó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. El 90 por ciento de las personas que salieron a votar dijeron “¡que sí se quede!”. En Quintana Roo 272 mil 302 ciudadanos se pronunciaron porque se quede hasta el 2024.

Mara Lezama se compromete con Playa del Carmen

De la mano del Presidente, “en quien creemos, al igual que creemos en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, la Cuarta Transformación llegará a cada rincón de Playa del Carmen con prosperidad compartida, agregó. A los traidores, los conservadores y a los que han acumulado privilegios les da pánico que gane Morena porque se acabarán los “cochupos” y el influyentismo.

En la calle Brasil de La Guadalupana, donde caminó de la avenida Xel-Há a la calle Bolivia, la abanderada del Morena, PVEM, PT y FxM, cuyos dirigentes estatales estuvieron a su lado como en jornadas anteriores, fue recibida con un mensaje contundente: “La Guadalupana confía en ti”.

Como acostumbra, fue al encuentro de propietarios de comercios, quienes le expusieron sus problemas, comió un taco de carne asada y compró chicharrón y carne a la señora Chely, de la carnicería “El Niño Jesús”.

La Sra. Georgina Gómez la invitó a pasar a su casa para manifestarle su apoyo, pedir mejoras en su colonia y que se impulse al pequeño comercio. Mara Lezama le respondió que Morena gobierna diferente, de la mano del pueblo, sin darle la espalda. Otras vecinas que también le abrieron las puertas de sus hogares le ofrecieron igualmente su respaldo.