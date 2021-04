Mara Lezana hará parques para mascotas y animales de compañía de Cancún

Durante el cuarto día de actividades rumbo a las Elecciones 2021, Mara Lezama firmó una carta de compromiso para la construcción de parques para mascotas en Cancún, ciudad que cada mes recibe miles de nuevos habitantes acompañaos de sus animales de compañía.

Actualmente, se estima que más de 86 mil perros y gatos se encuentran en condición de fauna callejera, ante la falta de conciencia y abandono, de ahí la necesidad de políticas públicas enfocadas a atender esta y otras problemáticas.

“Más que un compromiso es una responsabilidad que tenemos todos los seres humanos. Estamos obligados a generar los medios y las condiciones básicas de necesidades para la convivencia armónica del perro, el gatito. La mascota debe tener una convivencia armónica saludable y por eso propongo hoy dar un paso más en esta materia, firmar este convenio con ustedes, con miembros representativos de los cancunenses que quieren a los perros, que quieren a las mascotas, que quieren a los animales y por eso el compromiso de creación de espacios públicos para mascotas”, manifestó.

Cancún será respetuoso de la naturaleza y bienestar animal: Mara Lezama

Con la huella de Kimba, una de las miles de mascotas que serán beneficiadas con las futuras acciones de gobierno, fue sellado el compromiso en el Parque Central de la supermanza 41. También avaló la carta Alberto Quiroz Ávila.

En el documento, la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, afirmó que Cancún está proyectado a ser un pueblo amigable con la naturaleza, con todo ser vivo incluido.

Precisamente, las actividades de campaña de Mara Lezama, arrancaron este jueves con una jornada de reforestación, en el parque de la región 252 del fraccionamiento Vista Real II, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra.

Acompañada de su candidato a síndico municipal, Pablo Bustamante Beltrán, Mara Lezama, encabezó la siembra de árboles como la Ceiba, Yaxnic y Chicozapote, especies nativas de la región, lo cual garantiza que crecerán y cumplirán con su objetivo.

“No podemos olvidarnos de nuestra tierra, no podemos olvidar que Cancún es lo que es por sus bellezas naturales, no se concreta ni se crea ni visiona si no es por sus bellezas naturales”, resaltó.

Dijo que este tipo de acciones que permiten no solo mejorar las condiciones ambientales de Cancún, sino que también a la salud de todo el planeta, son una deuda histórica.