Mara, los municipios y las elecciones

Mientras que en casi todas las latitudes del orbe se permite a los gobernantes y funcionarios públicos de cualquier poder manifestar abiertamente sus preferencias electorales y participar en las campañas apoyando a sus correligionarios o a quienes se les venga en gana —pues se considera que el hecho de ejercer un cargo público no merma sus derechos político-ciudadanos; vamos: el tema ni siquiera está en cuestión—, para nuestra vergüenza —si alguna nos queda— la ingente normativa en la materia y la parafernalia administrativa y judicial que de ella deriva surgió para combatir nuestra arraigada cultura de la trampa y el fraude, cuyas figuras más ingeniosas, creativas y dignas de cartas de la lotería en las ferias de pueblo, con el PRI como primerísimo actor pero harto imitado —y a veces superado—, integran un repertorio inverosímil de sortilegios: "el Ratón Loco (¡lotería!)", "¡el Carrusel! (¡lotería)", "los Muertos Votantes" —que son como zombies pero bastante vivos— (¡lotería!)", y "la Urna Embarazada! (¡lotería"), entre muchos otros, que ni el más febril realismo mágico hubiese podido imaginar.

Ingenio no faltó, admitamos.

Sin embargo, a muchos años de existencia y constante robustecimiento de las leyes y las instituciones electorales debiéramos habernos acostumbrado a la legalidad y, progresivamente, actuar como sociedades domeñadas por el estado de derecho, de manera que regresen las libertades conculcadas entonces como condición sine qua non para evitar el latrocinio electoral desde el poder, pues ahora esos derechos, en caso de querer ejercerlos, los ciudadanos con cargos públicos deben hacerlo con extrema discreción y agotando los recovecos legales en los que pueden actuar sin caer en conductas delictivas punibles, obligados a la simulación.

En los tiempos de arranque de campañas que corren, acotados por la normatividad a la que los mexicanos nos autocondenamos por nuestra persistencia en actuar como Juan Charrasqueado, los funcionarios están obligados a la simulación, a callar intenciones y fingir neutralidad, pero dado que ya se trata de un franco débito democrático del sistema, lo razonable es entender que hacen lo que pueden para mantener su quehacer político, amén de que muchos de ellos —como es el caso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa— son líderes de las fuerzas políticas que les llevaron al poder.

Ella ha estado, en días pasados, reuniéndose públicamente con algunos alcaldes de su partido o afines, lo que, sin menoscabo de la colaboración entre órdenes de gobierno para concretar obras, programas, apoyos y oportunidades de desarrollo que redunden en bien de la población, lleva sin duda un mensaje político que traza un eje que va del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por la gobernadora y llegando a los ediles, en el que se hace ver la ventaja —que no se limita a lo propagandístico ni es imaginaria, sino real— de la colaboración entre gobiernos de un mismo signo partidista. La filiación partidista de Mara beneficia al estado, la de los concejales a los municipios. Esa es la realidad.

Lezama no ha negado en ningún momento su compromiso con la Cuarta Transformación y presume a cada momento —las ocasiones son muchas, pues, con la necesidad de supervisar las obras del Tren Maya, López ha venido a Quintana Roo más o menos cada 15 días durante los últimos meses, y amén de que la gobernadora caribeña es prácticamente la vocera de la obra en las conferencias matutinas del presidente, las interacción y la proyección mediática son eminentes— su cercanía con el jefe del Poder Ejecutivo federal.

No hay ninguna ley que impida posicionar a la Cuarta Transformación en el ánimo de los electores que habrán de elegir, entre muchos otros cargos que también son susceptibles a la difusión del accionar gubernamental, al presidente de la república y a los integrantes del Congreso de la Unión —de máxima importancia para el futuro inmediato y a mediano plazo del país—, pues mientras no se realicen campañas anticipadas ni se recurra a fondos públicos para promover el voto, dejar ver lo que funciona para someter las propias gestiones de los propios gobernantes al juicio del público no hay nada que reprochar.

Lo que más llama la atención del periplo de Mara por los municipios es que no se trata necesariamente de reforzar a los alcaldes anfitriones, pues los encuentros se han dado con personajes con fuertes perspectivas de ser reelectos, como Ana Paty Peralta en Benito Juárez (Cancún) y Diego Castañón Trejo de Tulum —que en este caso sería votado por vez primera, pues actualmente es interino—, como con los de dudoso futuro, llámense José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar —fuertemente cuestionado, incluso con graves denuncias criminales, aunque es un sujeto que suele "caer parado"—, o Yensunni Martínez Hernández, en Othón P. Blanco (Chetumal), unánimemente repudiada y que seguramente no ganaría una elección ni en su propia casa.

No olvidemos que Quintana Roo, apenas después de su natal Tabasco, es el principal bastión de Andrés Manuel López en cuanto a porcentajes alcanzados en elecciones anteriores, y si bien no aporta cantidades de votos relevantes para el país en términos relativos, sí sirve como "inspiración" para el lopezobradorismo de todo el país por ser un estado tan publicitado, sobre todo por el susodicho Tren Maya, y de que, a nivel nacional, el objetivo norenista, más que conquistar la presidencia —por ahora pocos se traten a vaticinar, con sustento, que Claudia Sheinbaum Pardo no ganará con buena ventaja—, consiste en obtener mayoría calificada —dos tercios de los escaños— en el Congreso de la Unión, pues de eso depende la ejecución de las reformas soñadas por el mandatario federal, en particular la del Poder Judicial y la electoral.

Igual, para los opositores, aunque no puedan decirlo, el objetivo no es que Xóchitl Gálvez Ruiz conquiste la silla del águila —qué más quisieran—, sino impedir que la Cuarta Transformación controle a los tres poderes con un congreso que pueda frenar las reformas, por lo menos otros seis años.

Mientras: Mara Lezama hace su chamba —la permitida— por la Cuarta Transformación.