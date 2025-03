Mara y la seguridad, los alcaldes y Estados Unidos

Tres reuniones de la más alta importancia para la viabilidad, para el camino correcto del estado sostuvo la gobernadora Mara Lezama a inicios de esta semana.

Primero, la mandataria encabezó la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Estado.

Este organismo tiene por objeto garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a la seguridad, es decir, un tema prioritario para la entidad y para el país como es el brindar protección a la ciudadanía.

Al respecto, el gobierno marista no ha quitado el dedo del renglón, consciente que la seguridad es el tema toral para la población de todo el país, un tema que ha resultado complejo y un tema en el que los avances se han dado casi a cuentagotas.

De ahí la importancia de transparentar los recursos utilizados para ese fin, para poder hacer frente a una delincuencia que tampoco escatima en invertir en armamento y tecnología, por lo que la gobernadora fue tajante al advertir que el buen uso de los recursos debe ser transparente y, sobre todo, utilizados de manera eficaz y eficiente.

Lo contrario significaría dar ventaja a quienes se dedican a delinquir.

Más tarde, Mara Lezama sostuvo una reunión con los presidentes municipales (ocho de 11), con quienes analizó proyectos en beneficio de la población de cada una de estas localidades, y patentizó que este gobierno privilegia la prosperidad compartida, es decir, que los beneficios lleguen a todos por igual, incluso priorizando a los que menos tienen.

Y advirtió a los alcaldes que este gobierno estatal impulsa proyectos estratégicos para que se lleven a cabo de manera transparente y honesta, repitió, “honesta”, para que los recursos del pueblo regresen al pueblo.

Fue enfática al aclarar que hoy las cosas han cambiado, “somos gobiernos diferentes, somos gobiernos que no mienten, no roban ni traicionan al pueblo”.

De esta manera, ninguno de los 11 munícipes puede decir que no escuchó o no le quedó claro. Y sobre advertencia no hay engaño, dicen.

Para finalizar y cerrar con broche de oro, Mara Lezama se reunió con el cónsul de Estados Unidos, Justen A. Thomas, en un diálogo abierto, de especial interés para el estado, dado el jaloneo que existe entre ambas naciones (México y su vecino del norte).

En una reunión amable entre ambas partes, abordaron temas de interés particular para el estado (que poco o nada tienen qué ver con los acuerdos y las discordancias que existen entre las naciones), como es la inversión en la entidad y el turismo, principal motor de la economía y el empleo en Quintana Roo.

Mara habló de manera abierta con el diplomático estadounidense, representante del país posicionado –por mucho- como el principal mercado turístico del estado. De ahí lo relevante de la reunión.

Ambos estuvieron de acuerdo que Quintana Roo es un estado seguro para la inversión en general y para los millones de turistas que cada año visitan los diferentes destinos de esta entidad.

Productivo inicio de semana.