Se fortalece el maratón de Cancún

CANCÚN, Q. Roo.- “El Maratón Cancún no se pierde. Por el bien de este destino turístico hay que decirle al mundo las cosas buenas que tenemos, y este Maratón será muy exitoso”, consignó Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez, en conferencia de prensa, con motivo del anuncio de la justa atlética, ahora con el respaldo de la firma Rock ‘n’ Roll.

Sí, el tradicional certamen no desaparece, ‘se fortalece’, aseguró la edil durante el encuentro con los medios.

“Se va a anexar (el logo) de la edición 35, incluso, en algunas cosas vamos a poner el del 50 aniversario de Cancún.

No agarramos una marca que se nos ocurrió o salió de la mesa, al contrario, tuvimos muchas opciones, sin embargo, abrazamos lo que es mejor para los corredores. Vivimos del turismo y tenemos que hacernos más grandes, buscar la manera de que los eventos sean cada vez mejores, siempre ir adelante porque el mundo sigue creciendo, al igual que la oferta en otros destinos”, estimó.

Agregó que ‘nos dimos a la tarea de investigar la marca, de preguntarles a ellos (los atletas) y no hubo uno solo que nos dijera que no fuera una buena opción’.

“En todas partes, Rock ‘n’ Roll ha sido todo un éxito y creemos que la ciudad se merece su Maratón, no perder la marca, pero sí poner una firma que nos dé la posibilidad de tener más derrama, que le vaya bien a Cancún y Benito Juárez”, apuntó.

Adecuarse a las vialidades

Ante las inquietudes de los medios, algunas con respecto al cierre de vialidades que provocaron gran inconformidad el año pasado, sentenció que ‘hay que adecuarnos a las vialidades que tenemos, pero también la oportunidad de no hacerlo porque habrá quejas’.

“No saben cuántas veces me pidieron, y no me dejarán mentir, aquí en la mesa, que no hiciéramos el Maratón porque trastocaba el tráfico vehicular de la zona hotelera, entonces les pregunto a los corredores, ¿cancelamos los maratones y las carreras porque por unas horas habrá tráfico?, ¿cancelamos hacer obra porque se va a polarizar por unos momentos la ciudad? Ustedes díganme.

Hoy, Cancún, reitero, necesita de eventos que nos den más promoción, pero también que los niños se contagien de lo maravilloso que es hacer deporte, por tanto, nos ayudará a recomponer el tejido social. ¿Qué pesa más?, ¿el malestar de ciertos ciudadanos, de un ratito el sábado y de otro el domingo, o lo que podamos sembrar en positivo en una ciudad que nos grita que tenemos que arrancarle a la delincuencia y las calles a los niños y adolescentes?”, cuestionó.