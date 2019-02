Jóvenes líderes y con visión

En los últimos años se ha propagado una idea sensata: la juventud, con su energía nueva, es la que puede –y debe– enderezar el rumbo del país hacia el progreso. No es una conclusión de esta época precisamente, aunque se insiste en ella hoy, cuando se buscan soluciones para diferentes problemáticas y, los “millennials”, parecen capaces de todo.

Por naturaleza son inquietos, críticos y con ganas de brincar pronto hacia mejores estadios del desarrollo. Eso puede impulsarlos a participar en los asuntos colectivos e inyectarle a la vida pública el dinamismo suficiente para lograrlo. Pero necesitan ayuda, orientación, y es momento de articular sus esfuerzos.

En tal sentido, el reto es comprender esos nuevos patrones de comportamiento y hallar la manera de conectarlos entre sí. Conscientes de ello, en la UT Cancún, por ejemplo, han emprendido un proyecto que sí responde: un Seminario de Líderes con Visión para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo, mediante la participación activa, con las cuales puedan aportar en situaciones del entorno.

Se ha convocado a toda la comunidad universitaria. El primer grupo sería de 22, en conmemoración a los 22 años de la UT (fundada en julio de 1997). Si se interesa más de esa cantidad, se abriría otro. Es lo que la sociedad demanda a gritos.

“Formaremos líderes comprometidos, sensibles, bilingües por nuestro modelo BIS, y con valores, que contribuyan con las herramientas que requiere una ciudadanía demandante. Es ambicioso, pero no imposible, empezando por impulsar la cultura de paz que tanto se necesita”, explicaba Julián Aguilar Estrada, su rector, en una entrevista reciente para En Órbita.

En los primeros días ha tenido aceptable respuesta. No es para menos, en una institución con 3 mil alumnos, de los cuales el 50% tiene beca; quienes son motivados por 75 profesores de tiempo completo y otros 100 que imparten ciertas asignaturas algunas horas en la semana. Responden, entonces, a los estímulos de ese lugar.

“En ellos depositaremos la esperanza. Serán los próximos padres de familias, gerentes, empresarios, servidores públicos o gobernantes”, reflexionaba Aguilar Estrada.

El aparente desencanto y retraimiento del joven promedio debiera ser visto como un estado de ánimo y no una condición de vida. No está condenado a permanecer decepcionado del sistema. Quiere oportunidades, expectativas y motivaciones. Es incrédulo, no apático ni desinteresado. Elige cómo invertir su tiempo o sus esfuerzos, aunque no es insensible ni flojo. Eso debe quedar claro.

Buen ejemplo el de la UT Cancún para reproducir.