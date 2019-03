La igualdad es el inicio, no “el fin”

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. En Quintana Roo, y en todo el país, desde la víspera se han desarrollado múltiples actos alusivos, como conferencias, talleres, marchas y firmas de protocolos, con lo cual se busca conseguir la ansiada equidad. Esta jornada proseguirán las “conmemoraciones”, que debieran ser en realidad “celebraciones”, como ocurre con otras fechas importantes.

¿Por qué no lo es? Porque aun cuando se ha avanzado, el llamado piso parejo debe entenderse como la base y no el fin. Es decir: cuando mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en los distintos ámbitos del desarrollo, se podrá decir que la primera meta se ha cumplido. Antes no.

Un ejemplo: Hace unos días, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ordenó al Instituto Electoral (Ieqroo) revocar los criterios para el registro de candidaturas para las diputaciones locales, ya que no se incluyó cuotas para jóvenes ni personas indígenas. Ello, en respuesta a impugnaciones de Movimiento Ciudadano y Morena. Muchas serán competidoras, con todo lo que implica.

Lo destacable, tanto por la fecha en mención, como por los sucesos recientes en manifestaciones artísticas como el cine (que impactan a toda la sociedad), y por el porcentaje poblacional de nativos en esta entidad, es precisamente lo relacionado con la inclusión de quienes pertenecen a una etnia, como la Maya, motivo de admiración u orgullo.

Cobra mayor relevancia ahora, cuando se reconoce que ellas han sido desde siempre quienes desarrollan una mayor conexión con el ambiente en que viven, aprendiendo de éste, y son las que transmiten la sabiduría adquirida. En México, aunque particularmente en la cosmovisión indígena, son vinculadas a la espiritualidad, a lo sagrado y a la “Madre Tierra”.

Por todo el planeta las mujeres han liderado movimientos y participado activamente en la defensa de grandes causas, y sus acciones han llevado a que los hombres aprendan de ellas y enaltezcan su lucha, por generar nuevas ideas que conducen a la corresponsabilidad. Aquí han sido relegadas, aunque van ganando protagonismo con justa razón.

¿No es acaso lo que necesitamos como sociedad? Vivimos en una época en que la mujer, y particularmente la mujer indígena, tienen que ser reconocidas no solamente en el arte o en la política electoral como se ha constatado recientemente, sino en todas ramas, para avanzar por fin con igualdad.