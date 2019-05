El famoso Mando Único

Durante las últimas horas las aprobaciones en los Cabildos de los convenios de coordinación y colaboración en torno a lo que se conoce como “Mando Único” concitan el interés en los espacios de análisis. Hace días fue en Benito Juárez, donde los regidores votaron por unanimidad en favor de la implementación formal.

En los demás ayuntamientos se ha aprobado, o se analiza con perspectiva positiva como ocurre en Othón P. Blanco, este famoso documento que unifica las estrategias policiales bajo los mismos objetivos: restablecer la paz en los municipios, sobre todo en aquellos donde la delincuencia ha ganado terreno en los últimos años por errores u omisiones del pasado.

Tras el ataque a un bar en la avenida Constituyentes la noche del lunes en Playa del Carmen, las reacciones se multiplicaron. Como ya se sabe, el gobierno del estado lo decretó fundamentado en los artículos 115 de la Carta Magna y 157 de la Constitución Política de Quintana Roo, los cuales facultan al gobernador en turno cuando juzgue causa de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Además de fundamentado está motivado. Los hechos violentos que han sacudido a Solidaridad –incluido el asesinato de un periodista– refleja esa “alteración grave” aludida por Carlos Joaquín y negada por las autoridades solidarenses, encabezadas por la presidenta Laura Beristáin.

Se puede estar convencido o no del “Mando Único”. Lo innegable es que la ola delincuencial debe frenarse con todos los recursos disponibles, incluyendo la colaboración con los demás niveles de gobierno. Es obvio. No es ceder el poder ni violentar la autonomía. Tan no lo es, que en Cancún se logró firmarlo después de cinco meses de diálogo, lo cual demuestra la voluntad de los ediles, empezando por la presidenta Mara Lezama.

En Benito Juárez participará incluso la ciudadanía, a través de un joven deportista destacado y un representante de los medios de comunicación, según lo explicado en la sesión cabildar de ayer. Así, se transparenta y abre a quienes están interesados en que resulte toda acción que busque la paz social y la estabilidad política.

¿Verdad que se puede? La voluntad, el diálogo y los consensos deben prevalecer en momentos como estos; y no solamente en seguridad, también ante los grandes retos que enfrenta el Caribe mexicano.

Las autoridades de Cancún han puesto un buen ejemplo para las demás, ya que la unanimidad con que fue aprobado evidencia que fructificó la buena disposición.