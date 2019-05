Los debates: ¿quién gana?

¿Esperamos buenas nuevas de los debates? Es muy probable que no. Lo que no hicieron candidatas y candidatos en más de un mes de campaña (de los 45 días de duración total), difícilmente lo harán a poco más de diez de la jornada del domingo 2 de junio. El proselitismo concluirá el próximo 29 de mayo, lo que implica desde ya una cuenta regresiva. Así, este llamado “intercambio de ideas” es considerado el empujón definitivo.

La tónica de los debates programados para toda esta semana por el Instituto Electoral -los cuales serán transmitidos por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social- no debieran sorprender ni motivar al electorado; no solamente por el formato acostumbrado, sino también por las propuestas presentadas hasta ahora por quienes buscan integrar la XVI Legislatura. Ya debieron tirar lo mejor a la parrilla, pues. No se ha visto.

Más allá de que es una elección atípica porque sólo se elegirá a representantes del próximo Congreso, otros factores han impactado en el interés, como la ley que restringe la exhibición de propaganda en determinados espacios; la austeridad autoimpuesta que impacta en la exposición de su imagen, así como la “caída” o el recato de personajes que prometían dar color a la contienda.

Si a ello se suma que la ciudadanía ve con desgano muchos rostros conocidos (cuestionados en diversas etapas); el desdén por la partidocracia se ha exacerbado; no todos participarán en los encuentros, y se rumora que es fomentado el abstencionismo por absurdo que parezca, el panorama no da para festejos, aun cuando los debates deben marcar un clímax natural en el proceso.

Lo ideal sería que gane la ciudadanía gracias a un despliegue magistral de iniciativas. Pero podría cantar victoria quien recurra a las “mejores denostaciones” o, peor todavía, quien no asista a los enfrentamientos por ostentar una supuesta ventaja que no expondrá por temor a los ataques, ciertos o no, de sus contrincantes. Tal es el caso de Morena, como referente obligado en los últimos años.

No todos acudirán. Este lunes, en Chetumal, participarán entonces algunos del Distrito 7 (sede Benito Juárez) a las 4 PM; del Distrito 9 (Tulum y Solidaridad) a las 7 PM, y del Distrito 10 (Solidaridad) a las 10 PM. Muy interesantes los tres: el 9 es el de mayor padrón de los 15 distritos, con más de 155 mil electores.

Veremos de qué están hechos. Ojalá haya gratas sorpresas, por el bien de una mayoría interesada en nuestra democracia, con balances y contrapesos incluidos.