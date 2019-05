¿Ha servido la campaña?

El próximo miércoles 29 concluirán las campañas políticas para dar paso al “período de reflexión”, previo a la jornada electoral del domingo 2 de junio. Hace una semana, justo cuando iniciaron los debates, especulábamos en este espacio sobre quién ganaría con estos supuestos intercambios de ideas y planteamientos de propuestas. “Debería ganar la ciudadanía”, fue la reflexión el lunes 20.

De ese lunes al viernes de la semana pasada hubo 15 debates, 67 participantes de 73 candidatos y candidatas en el registro preliminar, de los cuales 27 fueron mujeres y 40 hombres, de todos los partidos, algunos de los cuales conforman las dos coaliciones, así como los tres independientes de los distritos 11, 14 y 15; es decir, una participación del 69%.

Fueron transmitidos en radio, televisión y redes sociales, precisó Thalía Hernández Robledo, consejera presidenta de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Electoral.

Los temas presentados fueron: combate a la corrupción y transparencia; desarrollo económico y social; economía; medio ambiente; seguridad; sociedad y gobierno; turismo, y turismo sustentable. Todos consensuados entre la Dirección de Partidos Políticos y los enlaces de quienes asistieron; o sea, además de ser coyunturales, de interés común, cómodos para quienes expusieron al respecto.

Si convencieron o no al electorado, y si le motivaron para vencer al alto abstencionismo previsto, está por verse. Las conclusiones leídas en redes no son las mejores para los competidores, aunque no es un parámetro confiable y absoluto. Sí es un indicador, tan válido como oportuno, pero no definitivo.

Aunado a lo anterior, desde el fin de semana han anunciado y llevado a cabo los cierres del proselitismo, que suponen otro empuje –como los debates– en una etapa clave para sus pretensiones. Muchos de estos, sin duda, desangelados por su escasa capacidad de convocatoria. Ni ciertos liderazgos nacionales activaron a simpatizantes de uno u otro, lo cual representa un factor adverso adicional.

Por todo ello es obvia la conjetura: las campañas de poco han servido a la ciudadanía. Entre la desinformación propiciada por la poca claridad de las iniciativas (no tanto así por la difusión); la desconfianza hacia la partidocracia, y los elementos que han jugado en contra en estos comicios atípicos (analizados en otras entregas), quienes debieran ser los verdaderos protagonistas, los ciudadanos pues, “están fuera” de dicha historia.

Pese a lo anterior, lo deseable es una alta participación para fortalecer nuestra democracia.