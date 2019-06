Mara exhibe su potencial

Al mediodía de ayer se compartió en redes sociales un mensaje en torno a las autoridades de Benito Juárez: estaban en la Región 227, hombro a hombro con el ciudadano. Palabras más, palabras menos, los mensajeros intentaban llamar la atención con algún propósito.

Se trataba del lanzamiento del programa “Tierra de Todos”, que en el Benito Juárez de Mara Lezama procura el contacto directo con la ciudadanía para atender sus peticiones en diversos ámbitos, bajo el eje de Justicia Social del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, una estrategia que permite emprender otros proyectos que mejoren la calidad de vida.

“Para construir la ciudad que queremos, tenemos que ser un gobierno cercano a la gente, que escuche y conozca de manera directa lo que les afecta, preocupa y lastima. Estas audiencias responden al derecho de ustedes, de todos los cancunenses, a dialogar con la autoridad para exponer sus preocupaciones, demandas y propuestas en temas públicos, para que conjuntamente se planteen estrategias, acciones y que haya soluciones integrales. Es una oportunidad para escucharles y resolverles”, explicó Lezama donde fueron atendidos mil 517 ciudadanos.

“Tierra de todos” será cada dos semanas y para participar se abrirá el registro una semana antes de cada encuentro, para que las personas interesadas puedan tramitar licencias, permisos, licencias de conducir, inscripciones a cursos de capacitación para el empleo y consulta en la bolsa de trabajo, al igual que servicios como atención médica, orientación jurídica y psicológica, gestión de becas y cuidado personal, entre otros beneficios.

Por obvias razones se analiza el contexto: la elección ya pasó (no viene) y no hay una razón de peso para mostrarse; es decir, siempre hay razones, pero esta vez no una que obligue a sudarla bajo el sol radiante. ¿Qué pretenden demostrar? ¿A quién? Son preguntas inevitables.

La semana publiqué en este mismo espacio una opinión intitulada: “Tocan base en Cancún”, en la cual recordé que Lezama Espinosa ganó con 190 mil votos en el 2018 (más que todos los de su partido, Morena, en la pasada elección); y que además, al haber logrado el triunfo ahora (los de ese partido y sus aliados) en todos los distritos locales con cabecera en Benito Juárez, la presidenta puede convertirse en quien les guíe. Como referente y líder, pues.

Es que gobierna el municipio más poblado, ha ganado en los dos más recientes desafíos y la coyuntura le es propicia para demostrar su verdadero potencial. ¿A quién? A todos.

Es parte del reacomodo. Es forma y fondo.