Pintan raya al sargazo

En las esferas locales donde se discute acerca del sargazo prevalece una calma después del encuentro de alto nivel entre autoridades de 13 países, incluido México, así como expertos, ambientalistas y representantes de organismos internacionales.

El pacto de Cancún refiere una agenda multilateral en el Caribe con más de 20 iniciativas que involucra a todos los actores, marcando una ruta clara y diseñando un boceto de plan mayor que debe robustecerse con el tiempo, principalmente sobre cómo contenerlo en el origen y qué hacer dado su valor comercial.

En Quintana Roo los esfuerzos dan frutos notables, la coordinación entre diversos sectores se ha consolidado, existe un proyecto prometedor de la Marina, se pone ejemplos en la región y los números son alentadores para el verano pese a los desafíos.

La voluntad ya permeó, aunque nueva no es; porque en 2018, más de 17 mil habitantes participaron en la recolección de aproximadamente 528 mil toneladas, tanto en playas como en zonas costeras de siete municipios, organizada por el gobierno de Carlos Joaquín.

Este año se avanzó más con el Protocolo Emergente que divide al litoral costero en nueve zonas y dos islas, el cual busca mantener limpio en tanto se concreta la contención mar adentro y se da un uso sustentable.

Va lo más relevante: todo lo anterior se decidió sin saber cómo reaccionaría el gobierno federal (por su obligación irrenunciable). Se antepusieron aquí por lógica y sentido común los intereses de un estado líder en turismo, que es modelo por la atracción de inversiones y generación de empleos.

También se ha comprobado una idea que al principio les pareció maquillada a los incrédulos: el sargazo no está presente todos los días ni en todas las playas. Obviamente esa realidad no minimiza un problema grave. Es verdad: no pega diariamente ni con tal fiereza, como se constató el fin de semana.

Muy bien por nuestro destino, que en 2018 recibió más de 14 millones de turistas en sus 102 mil cuartos, y registró más de 5 millones 520 mil cruceristas en mil 683 "hoteles flotantes" en los puertos de Cozumel y Mahahual.

Para este año las cifras no son menores. Los pronósticos pueden fallar por contingencias, pero la capacidad para reducir los riesgos es eficiente. Aunado a lo anterior, debe subrayarse la diversificación, un acierto que nos da ventaja en el vecindario.

Esa calma -que no exceso de confianza- se debe a que se avanza empleando todos los recursos disponibles de acuerdo con facultades y atribuciones.