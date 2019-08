Menos grilla, más acuerdos

La ciudadanía enterada de lo que pasa en Morena comienza a preocuparse. El grupo de nueve diputadas y diputados electos, más sus aliados del Verde y del PT, conforman un supuesto bloque que, sin embargo, se diluye ahora por incoherencias, intereses y presiones.

Dicha preocupación tiene sentido por tratarse de una mayoría que dominará uno de los tres Poderes del estado, del cual emergerán leyes y reformas sobre temáticas sensibles si es que se impone la agenda legislativa presentada semanas atrás, y por ser quienes, en teoría, son los representantes populares de una “mayoría” (pese al elevado abstencionismo de los comicios de junio).

Ello quiere decir que si tal grupo truena es muy posible que la agenda no se concrete, o se consume a medias, aun cuando vale ponderar su pertinencia: movilidad, agua potable, seguridad, medio ambiente, entre otras de interés común. Son, pues, de los asuntos que más interesan a los quintanarroenses. De eso no hay duda.

La inquietud de fondo es: ¿Qué pasará si esa agenda, cuestionada desde un inicio, no prospera por las guerras intestinas en ese partido? La ciudadanía, desconfiada de la partidocracia y cansada de esperar, ¿deberá seguir soportando las problemáticas en las áreas más relevantes como las citadas? Porque a los opositores no les convendrá hacerles la tarea y, por lógica, tienen sus prioridades que no necesariamente coinciden.

Más claro: ¿Qué interés tendría el bloque oficialista en revisar, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso? O sea, la jerarquización de los temas no serán los mismos, aunque los desafíos a la vista son compartidos por la mayoría de los quintanarroenses.

En ese contexto de ambigüedades pronosticadas la preocupación de quienes están conscientes de lo que pasa debiera movilizarlos desde ya. Ha habido reuniones de activistas y representantes de agrupaciones sociales con algunos de los próximos diputados para nutrir el plan de trabajo, lo cual no significa necesariamente que implican acuerdos o soluciones.

Lo deseable es el compromiso irrestricto de quienes asumirán el 3 de septiembre en el Congreso, desde el cual debieran velar por una mayoría aunque ésta permanezca ajena a las grillas partidistas, las alianzas de facto, el equilibrio de poderes y todos aquellos conceptos de la democracia que a fin de cuentas han servido para la estabilidad institucional, no siempre para el bienestar social.

La gente quiere resultados y soluciones; lo demás, le corresponde a ellos definir.