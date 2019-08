Cada quien en su estilo

Desde el gobernador Carlos Joaquín González, hasta el presidente Nivardo Mena Villanueva, de Lázaro Cárdenas; pasando por Mara Lezama Espinosa, de Benito Juárez, y Pedro Joaquín Delbouis, de Cozumel, han reforzado las atenciones a la ciudadanía desplegando sus distintos estilos. Los propósitos de la mayoría son diferentes, aunque no tan ajenos en sus fines.

“Platícale al Gobernador” ha sido de los programas aplaudidos por los habitantes. El “cara a cara” con el mandatario es uno de los métodos más eficaces de consolidar su oferta inicial: una administración más abierta, transparente y cercana; diametralmente opuesta a la anterior.

De cara a su informe el próximo viernes 6 (aplica también para lo demás), y en el marco de un nuevo Congreso aparentemente “opositor”, el fin justifica los medios. Es decir, palpar el sentir en audiencias, rumbo a la segunda mitad, tiene lógica y sentido común.

“Tierra de Todos” es valorado ya en Benito Juárez. Suman más de 10 mil 200 servicios en seis jornadas desde el 11 de junio que fue la primera hasta la del 27 de agosto pasado. Como ya se ha planteado en este espacio, la apuesta de Mara redunda en reivindicar su mejor virtud, el contacto directo con la población, una faceta ampliamente reconocida en sus tiempos de comunicadora social.

Lo anterior, y que además en múltiples círculos políticos la sitúan como candidata natural a la sucesión de 2022 ya que ganó con más de 190 mil votos en 2018, por lo que consolidar su presencia en la calle -intencional o fortuitamente- se vuelve una obligación en una época de transformaciones y cuando no pocos levantan la mano.

Las caravanas “Podemos Juntos” en Cozumel, presentada el mes pasado, fueron calificadas “históricas” por el priista Joaquín Delbouis, quien mantiene vivo a su partido gracias a acciones como estas. La prueba es que ganaron su distrito en los comicios de junio. En un hecho sin precedente, miles de habitantes han tenido acceso a gestiones y apoyos en sus mismas colonias, antes desatendidas. Por lo mismo, y con inusitada antelación, se le coloca desde ahora entre quienes pueden reelegirse, e inclusive ser una de las cartas en el 2022.

Por último, “Plásticos por Alimentos” remite a la era borgista no solamente en Lázaro Cárdenas, sino en todo el estado. Mena aspira ser gobernador y sobre ese eje proyecta su gobierno. No obstante, es uno de los intentos más criticados por su forma y no por su fondo.

Cada quien en su estilo, con sus estrategias y sus fines. Que juzgue, pues, la ciudadanía.