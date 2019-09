Que dejen el escándalo

Con empujones, gritos, falacias y traiciones, ¿quién podría sostener a estas alturas que el Congreso le pertenece a Morena y sus aliados del Verde y del PT? Ha tronado esa “nueva mayoría” sujeta con alfileres desde el mismo arranque de la XVI Legislatura el martes 3 de septiembre; incluso antes, cuando se reunieron, oficial y extraoficialmente, para definir al coordinador del primer partido mencionado. Todos ellos, acuerdos frágiles.

El Congreso era una “bomba de tiempo” y les explotó en las manos a quienes no pudieron conciliar por intereses mezquinos, no soportaron las presiones y se sometieron supuestamente a chantajes (según unos acusan a otros), optando por los empujones para después ofrecer disculpas “al pueblo de Quintana Roo”. No a sus compañeros, claro está.

¿De qué se arrepienten? ¿Eso es real? La ciudadanía mira con asombro lo que pasa. Con morbo y risas; no porque se extrañen de que diputadas y diputados que prometieron transformar a Quintana Roo monten otro bochornoso espectáculo en tribuna, sino porque lo hacen en tiempo récord. Se había advertido que el trío perdería el control (en este espacio se planteó), aunque nadie previó que sería en unas horas. Es que el show de aquel martes 3 solo tuvo un receso, no un fin.

Durante la madrugada de ayer unos pactaron con otros en torno a las comisiones. Esa organización es tanto o más vital que la estructura, el funcionamiento y las atribuciones que se van conociendo por fin paralelamente, pues cabe recordar que el mismo grupo que protagonizó el miércoles pasado el altercado, ignoró primero la ley orgánica vigente y dio una interpretación a modo a los procedimientos. Por eso se conocen hasta ahora, en el ejercicio de una ley nueva.

Basta revisar los nombres de quienes presidirán las comisiones para entender que hubo una negociación al margen de los que provocaron el desorden desde el comienzo; es decir, perdió el grupúsculo que pretendió todo; muy pocos lograron acomodarse mejor, y muchos (ahora sí la mayoría) manejarán la operatividad desde sus cubículos o curules. ¿Balance y contrapeso? Está por verse.

De todo lo anterior inquieta más el fondo que la forma: ¿Podrán superar pronto las diferencias para ponerse a trabajar? No solamente por quienes acudieron a las urnas y votaron por ellos o no, sino por todos quienes miran un panorama preocupante ante recortes presupuestales, medidas de austeridad y números poco alegres en la industria que genera más empleos.

Si van a discrepar, que sea con altura de miras.