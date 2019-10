Es de vida o muerte

Bajo la premisa de que el cambio climático es hoy la mayor amenaza para la humanidad, lo que suceda y deje de suceder en el ámbito nos incumbe a todos. Es “la mayor amenaza”, según la Organización de Naciones Unidas, sobre las problemáticas dominantes de los últimos años, como el terrorismo. La situación es alarmante y Quintana Roo lo constata.

El recale masivo de sargazo; el daño en el arrecife; la contaminación de los cuerpos lagunares; la tala en la selva; el uso indiscriminado de pesticidas; el creciente número de especies amenazadas o en peligro de extinción (algunas endémicas), así como el nulo manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, son retos que, en el estado, no debieran pasar inadvertidos. Es más: debieran mantener movilizados a diversos sectores.

Dichos asuntos fueron abordados el martes 1 de octubre durante la comparecencia de Alfredo Arellano Guillermo, secretario estatal del Medio Ambiente, ante los diputados de la Comisión del rubro. Quedó gusto a poco, no por el nivel de la rendición de cuentas, sino porque muchos de estos grandes desafíos parecen no tener respuesta. O no la hay o es insuficiente.

Quizá lo evidencia el solo hecho de que no opera un organismo (público ni privado) encargado de los residuos sólidos, como los neumáticos. Eso, en todo caso, no solamente es un pendiente del gobierno, pues en la esfera empresarial podría haber interesados, desde el sector académico no abundan las propuestas ni el mundo científico logra posicionar las alarmas por el peligro que ello significa.

Pero, ¿se ha avanzado en la materia? Sin duda. Son ejemplos: el esfuerzo transversal sin precedente contra la macroalga (más de 500 mil toneladas ya recogidas); el seguro para la barrera arrecifal que ha sido citado como referente mundial; los 300 mil corales artificiales que sumarían plantados el 2022; la ley que prohíbe el uso de plásticos aprobada en mayo por la anterior legislatura, o los reglamentos afines, como el preparado en Benito Juárez. Todos muy valiosos.

Lo más interesante probablemente procede desde la ciudadanía, cada vez más consciente. Y no solamente por las marchas que apoyan las consignas de la sueca Greta Thunberg, sino por las prácticas cotidianas sobre todo de la juventud y sus expresiones genuinas en las redes sociales con propuestas innovadoras para ayudar al planeta. Se multiplican las asociaciones civiles y las carreras universitarias atendiendo esos perfiles.

Esto no es politiquería. Literal: es de vida o muerte. Manos a la obra.