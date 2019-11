En Cancún, oreja y rabo

Finalmente se publicó la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, aprobada por la anterior Legislatura, la XV, y publicada el lunes pasado en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual ha entrado en vigor.

¿Qué significa? Quedan prohibidas las corridas de toros, vaquillas y novillos, las peleas de gallos y los entrenamientos de animales para su utilización en este tipo de espectáculos. Así de tajante el párrafo en cuestión.

Se podrá estar de acuerdo o no. A muchos podrán gustarles o no las corridas o las peleas en Bonfil, Felipe Carrillo Puerto o José María Morelos. Se puede seguir apelando inclusive a la “tradición”. Pero no se puede estar de acuerdo con el maltrato animal; y en este caso, una mayoría aprueba las sanciones, ya consideradas en esta ley y en el Reglamento de Benito Juárez.

Precisamente la regidora Anahí González Hernández, presidenta de la Comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, confirmó ayer que la corrida anunciada en la Plaza de Toros de Cancún “no se llevará a cabo en vista de la publicación de la Ley de Bienestar Animal, que expresamente prohíbe estas prácticas”. Incluso, aclaró que otros Reglamentos pueden ser usados para clausurar el espectáculo.

Anahí González es quien preparó el Reglamento local convocando a especialistas, animalistas, representantes de agrupaciones sociales y autoridades de otros niveles para trabajar en profundidad una norma que estaba desfasada, por lo cual requería un amplio consenso que logró con creces gracias a una participación amplia.

Operó además un exhorto en el Cabildo cancunense, enviado a la administración estatal, para agilizar la publicación de la citada ley; no solamente antes del show anunciado, sino también en el marco de una discusión por la dilatación de una diligencia atorada. Es que los grupos taurinos lucharon hasta el final.

En el fondo fue una maniobra fina, con la cual sacó “oreja y rabo” la administración 2018-2021 que encabeza la presidenta municipal Mara Lezama, porque aun cuando los promotores se amparen, la quinta regidora ya advirtió que vislumbran el uso de otras herramientas legales para cumplir.

Insisto: puede gustar o no, pero el abuso contra los animales no debe permitirse en una época como la actual, menos cuando la ley es clara, fruto de un acuerdo entre diversos actores, y los presuntos afectados fueron alertados con anticipación del rechazo. En el aviso no hay engaño.