María Elena Jiménez, embajadora de la campaña rosa de Cancún FC

Sobreviviente de cáncer, la ex árbitro y actual entrenadora del Club Linces FC de 57 años de edad, María Elena Jiménez de la Cruz compartió su historia de vida con los aficionados de las Iguanas.

María Elena Jiménez de la Cruz, sobreviviente de cáncer, ex árbitro y actual entrenadora del Club Linces FC de 57 años de edad, porta con orgullo la bandera como embajadora de la campaña rosa para la prevención y detección del cáncer de mama de Cancún FC, promovida por el fútbol mexicano.

Su historia es digna de contar, sentada a nivel de cancha junto a una de las porterías del estadio ‘Andrés Quintana Roo’, la valiente guerrera comparte cada experiencia, recuerdo que la invade y estremece su alma, al grado de quebrarse en llanto.

Cuando tuve cáncer cervicouterino lo oculté a mi familia, solo le dije a mi hermana y esposo. Tenía miedo que se enteraran mis padres e hijos, que supieran lo que estaba sufriendo, lo doloroso de las quimios. Posteriormente, me dio cáncer de mama”, confiesa Jiménez de la Cruz.

Agrega que ‘quizá muchos cuestionen ¿por qué uno llora con un relato como este?; la respuesta es porque la gente te rechaza cuando te ve con la boca chueca, se burlan porque eso es justamente lo que provoca que te mueras’.

“Todo eso te hace fuerte porque llegas a la conclusión de que ‘yo puedo, yo quiero y lo voy a hacer’, como aplicamos en el Club Linces, con todos los niños. Jamás piensen que no pueden. Si yo pude, ustedes pueden.

Mi consejo es que no se aíslen, no se encierren, disfruten de las bellezas que tenemos, vayan a la playa a caminar y olvídense que están pasando por un proceso de cáncer”, consigna.

Conforme transcurre la charla, es más desgarradora ante los pasajes de la vida que, eso sí, la han fortalecido.

“En 1995 me dio un infarto cerebral, por espacio de año y medio me desahuciaron. No podía ver, caminar, pero gracias al arbitraje regresé, incluso, participando en torneos, como la Copa Coca Cola y Telmex, entre otros”, refiere la cónyuge de otro personaje del gremio, también retirado, Pedro Ramírez Cauich.