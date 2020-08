María Fernanda García regresa desde el más allá a la Tía Licha

Cancún.- Uno de los grandes misterios de la exitosa serie mexicana “Una familia de diez” es ¿qué sucedió con la Tía Licha?, pues de pronto supimos que murió al comer un tamal del abuelo Arnoldo, pero luego, el fin de semana pasado una extraña aparición conmocionó a la familia López. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, María Fernanda García comparte los detalles de este regreso a su casa Televisa y a tan entrañable proyecto, gracias al amor que el público le tiene a su personaje.

“El público se ha portado conmigo divino, estoy conmovida por las muestras de cariño en mis redes sociales, no pensé que el público le tuviera tanto cariño a la Tía Licha, eso me hizo reconsiderar la posibilidad de volver a actuar a la Tía Licha, que hoy lo sabremos y si lo hago es porque el público me lo pidió”, añadió.

Desde su salida de “Una familia de 10” en la temporada pasada, María Fernanda García no paró de trabajar y pudimos verla en otros proyectos como “Rubí” y “Como tú no hay dos”.

En el tiempo que estuve lejos de la Familia de 10, hice dos personajes hermosos, a la pastora Amelia que crea su propia religión de “La Flama Divina” y en la miniserie de “Rubí”.

“Tuve un personaje melodramático y trágico, me dio mucho gusto transcurrir entre estos géneros porque el privilegio del actor es poder tener ese rango y hacer tres personajes distintos, eso me ha posicionado en el respeto del público”, detalló la bella actriz, quien también participó en “La Piloto”, “Los Simuladores” y “Rebelde”.

Es bien sabido que nadie puede renunciar a la familia que le toca, por eso y a petición del público Marifer aceptó la invitación de Pedro Ortiz de Pinedo para regresar a dar vida a ese bello personaje que creímos muerto.

“Me habló Pedro Ortiz de Pinedo, platicamos y acepté gustosísima porque ya los extrañaba mucho, creo que tomé la decisión más correcta del mundo, cuando empezó la tercera temporada asistí a mi propio velorio y eso fue muy chistoso pero me empecé a dar cuenta del cariño del público y eso me conmovió mucho. Estar en ‘Una familia de 10’ es una cosa divertidísima, pero no estar me sirvió mucho porque hice proyectos súper diferentes, creo que este tiempo no se perdió, pues también hice una obra de teatro, una película y lo mejor es que durante la pandemia la moda de la Tía Licha se impuso y muchos así seguimos”, expresó contenta Marifer, quien pide a su público usar el hashtag #regresólaTíaLicha cuando vean el capítulo, pues aseguró fue todo un movimiento que se gestó por parte de sus seguidores.