María Salazar, ejemplo de sueños cumplidos

Con más de dos décadas de trayectoria como productora de eventos interna

Foto: Cortesía

cionales, María Salazar abre brecha en un camino que era de hombres y ahora es una de las más importantes productoras en el mundo. En 2022 traerá de vuelta a México a la cantante Rosario, en entrevista exclusiva comparte los detalles con Novedades Quintana Roo.

“Han pasado ya 23 años desde que inicié, han sido años maravillosos que me han permitido desarrollarme como profesional en una industria que cada día tiene mucho que contar, desarrollar entretenimiento es algo para mi fundamental para las personas, el lograr que el público conecte con su artista favorito y se olvide por unos momentos lo que ocurre a su alrededor y entregarse a una felicidad plena cada que ven a su artista, para mi es la recompensa de todo mi trabajo”, expresó María, quien dentro de una industria liderada por hombres productores ha sobresalido por su talento y entrega.

“No ha sido fácil pero tampoco de puertas cerradas, porque con talento, trabajo y resultados vamos demostrando lo que sabemos, básicamente sí, es un trabajo que ha sido desarrollado por los hombres, pero las mujeres tenemos todas las capacidades plenas para hacerlo, no es un lugar en el que existan muchas productoras, de hecho en Venezuela, el país donde nací, somos pocas las que hemos logrado salir y producir en otros países. He tenido buenas experiencias y buenos compañeros a lo largo de todos estos años”.

Foto: Cortesía

María Salazar abandonó la carrera de farmacéutica para estudiar publicidad y mercadeo, empezando literalmente desde abajo en su carrera profesional, lo que la ha llevado a valorar a cada pieza de su equipo, ahora como Emporio Group, la empresa que ha formado.

“He pasado por cada puesto y cada área de la producción, empecé en la boletería vendiendo tickets, luego camerinos y catering, luego subí al área de logística, pasé a la parte de contratación directa de los artistas y después comencé a hacer la producción general, te puedo decir que todo el conocimiento de todas las áreas de la producción con el paso del tiempo me han permitido llegar hasta donde estoy, ha sido un trabajo arduo de mucho sacrificio, de no dormir, de estar con la familia pero con mucha satisfacción y mucho retorno al final del show, es increíble el resultado cuando el público disfruta de su artista desde el primer minuto es una sensación inexplicable y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita”, refirió María quien ha sacrificado tiempo con su familia por trabajo, pero que al final del día ha sabido equilibrar la parte profesional con la familiar.

Salazar ha trabajado con grandes talentos como Ricky Martín, Romeo Santos, Ricardo Arjona, Chayanne, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Roxette, Hombres G, Melendi, Camila, Reik, Belinda, Daddy Yankee, Sin Bandera, Melendi, Estopa, El Canto del Loco, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Victor Manuelle, Paloma San Basilio, Pablo alboran, Marco Antonio Solís "El Buki" , Rosario Flores , J Balvin , Lazy Town , Hi- 5 , Violetta e Imperial Circus of China, entre muchos otros, de quienes asegura, día con día aprende algo nuevo, lo que le ayuda a mantenerse vigente y reinventarse cada vez.

Como parte de su plan de trabajo para este 2022, María Salazar regresará a México, después de 9 años, a un gran talento como es la cantante española Rosario, quien se presentará primeramente en el Teatro Metropólitan de la Cdmx en mayo y posteriormente en diferentes ciudades de la república mexicana.

“Emporio Group tiene previsto llevar a Rosario a México en mayo de 2022, estamos ya afinando todos los detalles para llevar este show que es impresionante, rico y nutrido de géneros musicales, una fusión rica de balada, pop y flamenco que el público disfrutará de sobremanera”, concluyó.