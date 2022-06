María Uicab: de la selva al Congreso de Quintana Roo

Para mucha gente, el nombre de María Petrona Uicab puede resultar extraño, pero para la historia de Quintana Roo representa la lucha del pueblo maya.

Hoy su nombre está inscrito en letras doradas en la pared de honor del Congreso del Estado, en reconocimiento no sólo al legado de la sacerdotisa y luchadora social, sino de las mujeres mayas de Quintana Roo.

Para conocer mejor la importancia de María Uicab, Novedades Quintana Roo entrevistó a investigadores Georgina Rosado y Carlos Chablé, quienes contribuyeron al esfuerzo para darle el lugar que merece en las páginas de la historia.

Traer al Siglo XXI la historia de una figura histórica femenina del siglo XIX representa un reto por partida doble: por un lado, la investigación en sí misma; y del otro, cómo hacer atractiva una gesta en apariencia lejana.

Y es justo en este punto donde el libro “En busca de María Uicab, reina y santa patrona de los mayas rebeldes”, de Rosado y Chablé; tiene su mayor mérito.

El par de autores compartió que tal vez el principal reto al que se enfrentaron con su libro fue la documentación misma, que parece que tenía toda la intención de borrar de la Historia a María Uicab.

Asombrosamente, los registros más antiguos sobre la “reina de los mayas rebeldes” la identificaban como hombre, o en el mejor de los casos, dudaban no del que el personaje existiera, sino de que una mujer ostentara tanto poder dentro de la jerarquía de los alzados.

“En el 2005 yo fui al archivo reservado de la Biblioteca de Campeche y me encontré con un documento, un informe anónimo que hablaba del poder de María Uicab: yo misma no dada crédito porque los grandes investigadores no la mencionaban… decían incluso que quizás (su nombre) era un error en la traducción”,

comentó Rosado.