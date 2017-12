Mariana Echeverría se arrepiente de hacer 'Guerra de chistes'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Todo el mundo ubica a Mariana Echeverría como la chica que decía barbaridades al lado del Borrego Nava, Juan Carlos Casasola y Radamés de Jesús en el programa “Guerra de Chistes”; sin embargo, para ella fue una etapa difícil que ahora quiere olvidar y quitarse la etiqueta que se adjudicó al estar dos años en la emisión.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Mariana platicó cómo cierra el año y lo mal que la pasó durante “Guerra de Chistes”, “estoy muy contenta cerrando este 2017 con mucho trabajo, mucho amor en familia, muchos amigos, lo cierro plena y completa”, dijo.

Previo al periodo de elecciones en nuestro país, la joven dará vida a Alejandra Barrales, un conocido personaje de la política, esto dentro de la serie “El privilegio de mandar”, la cual se transmite a través de redes sociales y en Youtube todos los domingos; sin embargo, podría en poco tiempo migrar a la barra de comedia en la pantalla chica.

"En Guerra de Chistes fueron dos años increíbles pero no era yo, escucho una grosería y me retumban los oídos"

“Voy a interpretar también a varias diputadas y senadoras a lo largo de estas elecciones. El programa que se hizo hace seis años se volvió a hacer para redes sociales y luego llegará a la televisión. Me regresé a lo familiar, a hacer comedia más tranquila, nada que ver con 'Guerra de chistes', eso es un capítulo cerrado en mi vida, quiero retomar lo familiar, seguir en la comedia pero que sea algo que me guste. En Guerra de Chistes fueron dos años increíbles pero ya, no era yo, escucho una grosería y me retumban los oídos, ya basta, quiero que la gente me ubique en otras cosas como conducción o comedia, eso es lo mío”, finalizó.