Niza Puerto, preocupada por salud de Mario Villanueva

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El delicado estado de salud del ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid se complica por su permanencia en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, ante la falta de condiciones hospitalarias para una emergencia médica, porque estaba bajo tratamiento y en proceso de una intervención quirúrgica de próstata.

Independientemente del padecimiento antes señalado, Villanueva Madrid padece obstrucción pulmonar crónica hace tiempo, situación que lo mantuvo hospitalizado en la prisión de Estados Unidos.

“El ingeniero estaba llevando un tratamiento delicado de su próstata por el que debe ser intervenido quirúrgicamente, pero primero hay un proceso de desinflamación, por lo que en ese sentido es un riesgo que lo hayan trasladado, porque como él bien lo dijo en una entrevista, el Ceferepsi no es un hospital, sino un intento de ello, donde sí lo atienden, pero carece de infraestructura hospitalaria para un grado de emergencia, que si se presenta primero deben hacer todo un papeleo para sacarlo”, comentó Niza Puerto Paredes, ex colaboradora y cercana al gobernador.

El próximo 2 de julio cumple 70 años, hasta el momento lleva poco más de 17 años encarcelado, luego de su detención a mediados de mayo de 2001, ha sido de las pocas personas que ha cumplido una condena en Estados Unidos y ha regresado a México, pero en el país vecino no está vinculado al narcotráfico, sino que su encarcelamiento fue por lavado de dinero.

“Luego de esa condena él ya debería estar en su casa, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, me parece un exceso en el tema específico de él, creo que siempre ha sido una venganza política, contando los dos años que estuvo prófugo son más de dos décadas, me parece que su caso es una aberración de la ley pisoteada, porque si fuera aplicada tal cual, él estaría en su casa con su familia, y el narcotráfico fue imposible comprobárselo, por más que pusieron testigos protegidos, porque no hay nada”, comentó la entrevistada.

En su oportunidad su hijo Mario Villanueva Tenorio señaló que buscaba por la vía legal que su papá cumpliera el resto de la condena en su casa a lado de su familia, por el tema de salud relacionado con la edad. Sobre el último traslado a Morelos prefirió no hablar.