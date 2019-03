Hace poco tuve la oportunidad de ver la actuación de un muy joven cuarteto de cuerdas alemán. Llevaron a senza vibrato (sin vibrato), más lejos de lo que estoy acostumbrado e hicieron un trabajo realmente impresionante. Aunque estoy bastante seguro de que dirían que jugaron de esta manera por razones históricas ya que era una práctica de desempeño anterior al siglo XX. Me pregunté si no habría subconscientemente una influencia más moderna: los sonidos computarizados. Tocaron con un alto grado de precisión tanto en la entonación como en el conjunto, y los acordes largos que se sostienen de esta manera sonaban muy parecidos a la forma en que un sintetizador los ejecutaba. ¿Podría ser que después de años de intentar que los sintetizadores copien sonidos humanos, ahora estamos en una era tan inundada por las computadoras que algunos de nosotros, en cierta medida, intentamos copiar la precisión de los sintetizadores? Y comento esto porque desde muy niño a la hora de tocar el órgano hacía yo lo posible a que sonara igual que una orquesta y de hecho hice unas grabaciones a principios de los 90’s tocando Rapsodia en Azul de George Gershwin y Star Wars de John Williams ejecutadas en el HX-1 de Yamaha que en algún momento pensarían que es una orquesta de verdad y no un órgano electrónico y antes que esas grabaciones hice un popurrí con éxitos de Glen Miller en donde también creerían que es una Big Band y no un órgano. Es popular decir que la música es universal, y tal vez, en términos generales, lo es, pero cuando se trata de detalles más finos, creo que es bastante cultural y específico para un momento determinado de la historia. Personalización, fidelidad histórica, fraseo, mensaje musical, consistencia de la entonación, tono y muchas cosas más, pero puedo pensar en diferentes personas que clasificarían estas categorías en órdenes muy diferentes, e incluso puedo pensar en personas que excluirían algunas de ellas casi por completo. La fidelidad histórica y la personalización ciertamente pueden estar en desacuerdo. A veces la entonación no es genial, pero el fraseo sí. Eso no valdría en el mundo de la orquesta, pero... ¿y qué? Hasta la próxima semana.