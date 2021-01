Música en el cine

Imaginemos ver una película en este siglo XXI sin su banda sonora. De hecho, gran parte de la película, no sería efectiva sin su banda sonora, y la contribución hecha por la sección de cuerdas al film. Y hablo de la sección de cuerdas de la orquesta específicamente por el colorido que le puede dar a la imagen vista. Se dice que la película está terminada 70% y la banda sonora hará lo demás. La música de cine proporciona lo que no se puede decir y transmite a la audiencia sus sentimientos y debe transmitir lo que la palabra no puede hacer. También la música cimienta los segmentos de una narrativa, de modo que el público sienta que la secuencia es inevitable. Lo extraño es que nadie sabe realmente por qué se necesita la música, pero como cinéfilo de corazón creo que el film no estará completo sin la música. La música permite aprovechar lo invisible: la psicología profunda y el dolor de los personajes y la música no puede separarse de la historia. Las cuerdas son muy expresivas y el violín es tan parecido a una voz humana que nos toca a todos instantáneamente. Las cuerdas son tan evocadoras que inmediatamente crean una respuesta emocional y visceral. La combinación de armonía y cuerdas puede tener un impacto emocional bastante devastador. Quizás el uso más obvio de las cuerdas en el cine sea en escenas de gran profundidad emocional como en la película Lo que el viento se llevó, en donde la historia de este romance épico está hábilmente instigada por las arrolladoras melodías de Max Steiner. Y podemos poner el ejemplo del E. T., de Steven Spielberg, en donde las cautivadoras cuerdas de John Williams no solo suben y suben para abarcar la libertad y la alegría de volar, mientras la bicicleta de Elliott recorre el cielo iluminado por la luna y expresan el dolor agridulce y la pérdida cuando E. T. finalmente se reúne con sus padres. Este par de ejemplos en la innumerable lista, demuestran la capacidad de las cuerdas para mover y atraer a una audiencia, y para llegar al núcleo emocional de una historia. Pero el motivo por el que las cadenas son tan efectivas para hacerlo es un tema de discusión. Sin temor a equivocarme la música de cine es de lo mejor que se compone hoy por hoy. Hasta la próxima semana.