Sin duda una nueva etapa comienza cada enero. Nuevos sueños, nuevas metas, muchos sueños y muchas ganas de hacer cosas diferentes o que se han quedado en el tintero una y otra vez. Siempre es lo mismo, pero ahora todos sabemos que no es lo mismo. Estoy seguro que ahora sí y con todo lo acontecido en el 2020 ya no dejaremos muchas cosas en el tintero y pondremos manos a la obra a todo y a más. El 2020 nos enseñó que la vida puede cambiar de un momento a otro y que no importa si tienes dinero, o si eres muy guapo, o si eres muy bueno en lo que haces. Sabemos que no podemos perder el tiempo y no podemos caer en el clásico síndrome de la “parálisis de análisis”. Si… esa actitud que tomamos al pensar mucho algo y dejar pasar la vida y el tiempo y que por ende nunca realizamos. O que me dicen de otro síndrome muy conocido por todos también, el del “zopilote estreñido” por aquello de mucho planear y nada de obrar. Así que si te es familiar algo de lo que aquí estoy escribiendo pues ponte las pilas y manos a la obra que eso de descansar lo haremos en el otro mundo y aquí lo único que debemos hacer es actuar y actuar rápido y bien. Sin pretextos, sin disculpas, sin apapachos y sin contemplaciones. Haz tu lista de pendientes y ponles fecha que para luego es tarde. Aprende lo que siempre deseabas, haz lo que te plazca que el tiempo se acaba y la vida se va y estoy seguro de que ahora no dejaremos pasar ninguna oportunidad por simple que nos parezca. 2021 es la oportunidad que nos ha dado la vida para llegar a ser el mejor en lo que hacemos, de ayudar a más personas, de ser más felices y muy importante; el de agradecer por todo y por tanto a la vida y a los que nos rodean, ya que a pesar de conocernos siguen con nosotros y eso no tiene precio. Así que no hay pretextos ni excusas que valgan ahora, lo único que importa es no quedarse quieto. Si no sabes, siempre habrá alguien que te diga cómo. Si no puedes, siempre habrá alguien que te ayude, pero si no quieres, te vamos a extrañar mucho por que nosotros si vamos a hacer todo y realmente nos gustaría que estuvieras con nosotros, pero nadie es indispensable y nada es a la fuerza. Se feliz… que lo demás, es lo de menos. Hasta la próxima semana.