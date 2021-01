Es increíble la cantidad de personajes que nos acompañan en un concierto con público en vivo. En junio pasado que hicimos con la Orquesta de Cámara de Cancún, el primer concierto en streaming, nos dimos cuenta de que esos personajes eran más que indispensables para que nosotros los artistas nos sintiéramos verdaderamente satisfechos. Siempre he dicho que el artista no vive del aplauso, sino de la paga al finalizar nuestra presentación... pero ¡cómo hace falta esa interacción con el público presente en las butacas del teatro! Ese primer concierto cuando lo terminamos, nadie sabía lo que había pasado en realidad. Y me refiero a la “no interacción” existente en ese momento. Imaginemos un concierto con público en vivo. La gente habla con murmullos antes de iniciar y luego se hace un silencio aparentemente profundo en cuanto la voz en off dice: “Tercera llamada… esta es la tercera llamada… ¡Comenzamos!”. En ese momento el concertino se pone de pie e inicia la afinación de la orquesta y, al término de esta, el director entra a escena. La orquesta se pone de pie, el director saluda al concertino, los músicos se sientan y, antes que el director empiece a dirigir el programa del día, los personajes empiezan a hacer su aparición. Me refiero al personaje que tose durante todo el concierto y obvio en los momentos donde mayor silencio debería de existir. El niño llorando, algún familiar de los músicos que nunca falta a un concierto. El señor que aplaude entre movimiento y movimiento y no faltará el que hasta hurras y bravos lance. El que estornuda en medio de la parte de más concentración de la orquesta. Y que me dicen de los conversadores: esos que están explicando todo el concierto a su acompañante y no paran de hablar o el fotógrafo que graba todo el concierto desde su celular. En fin, la lista es larga y hasta interminable. Con todo esto de la pandemia y con la modalidad en la que estamos haciendo los conciertos hoy por hoy, debo decir que… ¡Como los extraño! Porque ahora sí pueden estar sentados en un estrecho avión de 1 a 12 horas 250 personas, pero no pueden estar en un teatro 60 minutos. ¿Será que el arte es un peligro? Hasta la próxima semana.