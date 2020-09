Mario Villanueva es trasladado a un hospital por COVID-19

Chetumal.- Tras denunciar que no le permitían ser trasladado a un hospital para ser atendido por haber dado positivo a COVID-19, el exgobernador Mario Villanueva Madrid ya se encuentra en una clínica privada de Chetumal.

El traslado finalmente fue hecho a la 1:30 de la tarde bajo el resguardo de vehículos de la Guardia Nacional. El político se encuentra en el Centro Médico de Chetumal.

Esta mañana el exgobernador de Quintana Roo informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a COVID-19 y no le permitían trasladarse a un hospital.

“Tengo el virus del COVID-19 y esto para mi es bastante difícil porque mis pulmones están muy lastimados, muy débiles, por los problemas que tengo y para cualquier persona, el COVID-19 significa la posibilidad para perder la vida y yo más”, informó en entrevista para Radio Fórmula.

“Para continuar el procedimiento, los neumólogos piden una tomografía. Desde ayer pedimos al responsable de la Guardia Nacional y no me han podido mover (…). Se olvidan de que la resolución dice que me pueden trasladarme en cualquier momento por una emergencia médica”, puntualizó esta mañana el exmandatario.

Villanueva Madrid fue trasladado a su domicilio el pasado 10 de junio, un día después del fallo del magistrado Rafael Remes Ojeda, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de Toluca, que modificó una suspensión para enviar al ex Gobernador de Quintana Roo a su casa, debido al contexto de la pandemia por COVID-19.

El exmandatario fue trasladado de la Clínica Campestre, de Chetumal, a su domicilio de Calle Lobeira, Lote 7, Manzana 58, Fraccionamiento Andara Club Residencial de la misma ciudad.

Por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud, el exgobernador había sido sentenciado a 22 años, de los cuales ya ha purgado 19 tras las rejas.