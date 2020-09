Cancún.-Desde su casa en la unión americana, Markos D1, el famoso novio de Lyn May en el video de su sencillo “Borracho”, comparte en una amena charla con Novedades lo mucho que trabaja en afinar su propio estilo para ganar un lugar en México y el lanzamiento de su nuevo sencillo La Tóxica.

“Este nuevo material es una explosión total, volví a grabar con los Kumbia Kings, es un proyecto muy padre, estoy en otra facera, después de borracho quise crecer como artista y tomar un poco más de riesgo. Estos tres primeros sencillos serán parte de mi primer disco en español, anteriormente hice uno completamente en inglés”, destacó Markos D1, quien busca posicionarse en el mercado mexicano.

“Este disco tiene mucha cumbia y la esencia de Markos D1 que es electrónica pop y baladas, hasta ahora he hecho solo baladas en inglés, yo soy el productor ejecutivo de mi música, escribo todas las letras y la música en el estudio, pero ahora en este nuevo sencillo que es La Tóxica se ha unido Dj Kane (vocalista de Kumbia Kings)”.

Enaltece la cultura mexicana

“Para mí es un honor tener a gente de nuestra cultura, tener a Lyn May, a los Kumbia Kings ha sido muy bueno, estoy sacando material bien hecho. Cuando era muy chico no tenía las posibilidades de ir a México, pero como mexicano uno de los sueños es conquistar ese mercado, mi padre es de Puerto Rico y mi mamá de Tepatitlán, Jalisco, después mi madre se volvió a casar con un chilango, así que esa es mi figura paterna y lo que quise es tener alguien muy significativo de mi cultura y por eso busqué a Lyn May, nos hicimos muy amigos y hasta me casé con ella en el video, espero pronto volvamos a hacer algo juntos”, expresó Markos, quien asegura llevará siempre mensajes positivos con su música.

“Markos D1 soy un latino con influencias musicales de Estados Unidos, busco mandar siempre mensajes positivos, hay tanta negatividad en el mundo que yo trato de no usar malas palabras, creo que una buena canción con mensajes positivos siempre funciona”.

‘La Tóxica’, ya está disponible en todas las plataformas y redes sociales de Markos, así como el videoclip en Lyric en YouTube.