Chetumal: Martha Silva solapa hostigamiento laboral en el SQCS

Francisco Acosta/SIPSE

Chetumal.- El hostigamiento laboral en la radio y televisión públicas que dirige Martha del Carmen Silva Martínez no ha quedado en el pasado.

Una denuncia de la actual jefa de departamento de Diseño Gráfico del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) revela que la hostilidad contra burócratas persiste en los foros y estudios de la avenida Hidalgo, en la capital del estado.

El caso lo denuncia la chetumaleña Dafne Isolda García Lugo, directora y jefa de departamento de Diseño Gráfico de dicha institución de 2005 al 20 de agosto pasado, fecha en que el subdirector general de Administración del SQCS, Omar Edu Dorantes Barba , le informó mediante el oficio SQCS/SGA744972019 de su cambio de adscripción bajo un procedimiento irregular, según la afectada.

Dicho documento “no está debidamente fundado ni motivado, no señala el cargo de la suscrita, no se me indica qué funciones voy a desempeñar en la Dirección de Noticias a la cual me estaba cambiando”, afirma García Lugo en el detalle de los hechos que denuncia ante la Dirección General del SQCS.

“Sin embargo, recibí el mencionado oficio por desconocimiento de las formas que no se estaban cumpliendo y la necesidad de continuar percibiendo mi salario”, agregó la afectada.

Más tarde ese día, Dafne García se presentó ante quien sería su nuevo superior inmediato: la presentadora de programas de variedad Leny Adriana Prado Lima, quien ostenta hoy el nombramiento de Directora de Noticias del SQCS.

De acuerdo al oficio en el que se denuncia este caso de hostigamiento laboral, Prado Lima se sorprendió al recibir a la jefa del departamento de Diseño Gráfico como nueva integrante de su equipo, pues en realidad ella esperaba a una persona para “funciones secretariales”.

“Encontraré algo para que hagas”, añadió la directora con un tono amable que, en ese momento, tranquilizó a García Lugo.

"Tengo paciencia para educarte"

“Por un lapso de tres meses todo transcurría en lo que se puede llamar ‘normal’ y yo hice todo lo posible por integrarme a mi nueva área de trabajo y ser lo más productiva posible, realizando actividades secretariales, aun cuando administrativamente sigo ostentando el cargo de Jefa de Departamento de Diseño Gráfico, sigo siendo responsable del área y realizando mis declaraciones en el Sentre con dicha encomienda”, relata Dafne García en su denuncia.

Pero la paz duró poco. De un ambiente de trabajo en el que se acordaron mutuamente horarios y actividades a pesar de la irregularidad administrativa avalada por Dorantes Barba, la denunciante comenzó a ser maltratada psicológica y verbalmente a partir del 19 de noviembre pasado.

Leny Prado había cambiado. Buscaba cualquier pretexto para llamarle la atención a su nueva subordinada frente a los trabajadores sin considerar, incluso, que la denunciante financiaba algunas actividades del área con sus propios recursos o que usaba un escritorio de su propiedad ante la falta de mobiliario en el SQCS.

Ya descompuesta la relación laboral, Dafne García recibió el 25 de noviembre copia de un oficio firmado por Leny Adriana Prado Lima en el que esta informaba al subdirector Omar Edu Dorantes Barba que la hoy denunciante registraría sus entradas y salidas mediante reloj checador. Lo revelador de ese oficio, el SQCS/DN/142/19, fue que los dos directivos a cargo de Martha del Carmen Silva Martínez ya habían cambiado de cargo a Dafne Isolda García Lugo. Y lo hicieron sin realizar el procedimiento laboral correspondiente.

En ese oficio “se dirige hacia mi como ‘Secretaria Adscrita la Dirección de Noticias’ ” añade la afectada. Las amenazas de despido por parte de Prado Lima comenzaron a darse entre instrucciones típicas de quien desea provocar estrés laboral para forzar una renuncia voluntaria.

“Tengo paciencia para educarte”, agregaba la funcionaria cada vez que corregía a Dafne García.

En su denuncia, la chetumaleña demanda que se active el comité correspondiente y se inicie el procedimiento formal por hostigamiento laboral en contra de Leny Adriana Prado Lima y de Omar Edu Dorantes Barba como coadyuvante de la situación por dichos actos.

Así mismo, solicita que se le reinstale en las funciones y responsabilidades del cargo que ostenta, que es del de Jefa de Departamento de Diseño Gráfico, y que el Comité Institucional para la Igualdad de Género del SQCS efectúe pláticas en el tema de hostigamiento y acoso sexual a todo el personal, y talleres sobre prevención, hostigamiento y acoso sexual y laboral en la radio y televisión del Gobierno del Estado.

Misoginia y discriminación preocupante: Derechos Humanos

Este caso de abuso laboral en el SQCS se suma al denunciado el mes de marzo de 2017 por la reportera Marleny Magaña. En esa ocasión, la periodista denunció la violación a su derecho de libertad de expresión y la cooptación de su derecho al trabajo.

Por si fuera poco, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) emitió el día de ayer, 11 de diciembre de 2019, un comunicado en el que expone su preocupación por las expresiones misóginas y discriminatorias en las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

“Recientemente hemos tenido conocimiento en medios de comunicación de las denuncias que activistas, defensoras de derechos humanos y población en general, han realizado acerca de diversas manifestaciones de violencia de género, comentarios machistas, misóginos y discriminatorios, hacia las mujeres por parte de personas servidoras públicas”, asienta el Comisión en su boletín.

El que agrega: “Es por lo anterior que este Organismo hace un llamado a las autoridades para aplicar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como reforzar todas las acciones necesarias de prevención e implementar medidas extraordinarias, incluyendo las sanciones previstas en la normativa aplicable, a fin de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, en todos los ámbitos, incluyendo el espacio digital”.