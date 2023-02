Marybel Villegas defiende el Tren Maya: no nos detendrán

Luego de que un juez concediera un amparo para suspender labores de desmonte en el tramo 5 del Tren Maya, la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, se manifestó al respecto y afirmó que este proyecto continuará en beneficio de los quintanarroenses.

La legisladora dio su pronunciamiento sobre esta medida promovida por grupos de poder opositores al Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que las obras en el tramo 5 del Tren Maya no se detendrán por efecto de esta acción, concedida por el primer juzgado de distrito en Yucatán.

La morenista pidió a los opositores dejar de engañar al pueblo con mentiras sobre la mega obra, solo por estar en contra del presidente López Obrador.

“No traten de engañar al pueblo, no están salvando al planeta, simplemente están en contra del presidente López Obrador porque les quitó sus privilegios. El Tren Maya es sinónimo de bienestar, porque es el principal generador de empleos en el Sureste mexicano. El Tren Maya es sinónimo de desarrollo, porque también en las comunidades aledañas se dotará de internet a los habitantes. El Tren Maya es sinónimo de oportunidades, porque potenciará las maravillas del Sureste mexicano. Que los intereses de unos cuantos no afecten el progreso de todos. Que el poder de los grupos de siempre no le gane a la voluntad del pueblo”, sentenció.