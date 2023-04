Marybel Villegas visita a mujeres de las regiones 239, 237, 238 y Corales

Vecinas de las regiones 239, 237, 238, y fraccionamiento Corales, que enfrentan diversos problemas, principalmente de servicios básicos, platicaron con la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, quien respondió a la invitación que le hicieron, las visitó y escuchó sus necesidades.

Este sábado la legisladora respondió al llamado de ciudadanas quienes le manifestaron algunas problemáticas que enfrentan, principalmente con el suministro de agua en esta zona de la ciudad, informa un comunicado de prensa.

“Pasamos varios días sin el vital líquido y tenemos que comprar pipas, eso nos genera mucho gasto pero no nos queda de otra, aunque eso no es todo, no nos suministran el agua y no nos dan un buen servicio, pero el recibo llega carísimo, montos arriba de los mil pesos que a veces no tenemos para pagar y como nos atrasamos nos suspenden el servicio por falta de pago, luego nos obligan a firmar convenios de pagos que nos cobran en mil 500 pesos y la verdad ya estamos cansados porque nos parece que no es justo”, comentó la vecina Mary Bernardina.