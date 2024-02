Marybel Villegas pide licencia ante el Senado de la República.

En cumplimiento de la normatividad, la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, solicitó este miércoles 28 de febrero su licencia ante la Mesa Directiva del Senado de la República.

Hoy presenté mi licencia al Senado de la República para seguir trabajando por la gente.



Me voy persiguiendo el sueño que he tenido hasta ahora en mi carrera política. Por el cual he luchado durante años, porque Cancún es mi hogar y quiero lo mejor para mi querida ciudad. pic.twitter.com/BZz44AclAy