Marybel Villegas visita a estudiantes del Cobach 3 de Bonfil

La senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas visitó a los alumnos del Colegio de Bachilleres plantel 3, en la delegación Alfredo V. Bonfil, con quienes platicó de diversos temas.

La senadora asistió al Colegio de Bachilleres de Quintana Roo (Cobaqroo) plantel 3, donde fue recibida por la directora del plantel, Miriam Ortega, y personal docente, recorrió las instalaciones e ingresó en una de las aulas, donde escuchó atenta a los estudiantes que, entusiastas, aguardaban para dialogar con ella.

En el encuentro, los alumnos destacados del plantel le expusieron a la morenista las necesidades de la institución educativa, como más y mejor equipo de cómputo, material de laboratorio, así como mejoras en la infraestructura.

La senadora reconoció el esfuerzo que realizan los alumnos que viven en Cancún para asistir todos los días a este plantel, pues diariamente tienen que viajar hasta esta delegación para llegar a sus clases y obtener notas altas.

“Principalmente reconocerlos, reconocer el gran esfuerzo que muchos de ustedes hacen para llegar hasta aquí y obtener buenas calificaciones, porque no es fácil, y al mismo tiempo felicitarlos por ese ánimo con el que estudian y esas ganas tan grandes que tienen de sobresalir. Los felicito ampliamente y no me queda más que decirles que sigan con ese mismo empeño para concluir este pasó en la vida académica. Yo les puedo decir que todo se puede muchachos y que tienen en mí a una amiga que está para apoyarles cuando lo requieran”, aseguró.

Este Colegio de Bachilleres se fundó el 4 de octubre de 2004, y actualmente tiene una población escolar de 600 alumnos, en dos turnos, matutino y vespertino.