Marzo, mes de transición

Sigue avanzando el año y también el año meteorológico y el mes de marzo se le considera un mes de transición entre el los días templados y fríos a los días calurosos, aunque a veces esa transición se adelante y ocurre en el mes de febrero cuando se adelanta la sequía, pero este año 2022 no será así, si no que en este mes de marzo se dará la transición como debe de ser en tiempo y forma; también en este mes se darán algunos cambios como lo es la llegada de la primavera que ocurrirá durante la mañana del día 20 y el equinoccio de primavera que es la igualdad del día y la noche día en el cual el sol saldrá o amanecerá a las 06 h 07 y el sol se ocultara o será la puesta del sol a las 18 h 07 durando el día exactamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y la razón por la cual no ocurre junto con la entrada de la primavera es que la península de Yucatán está desfasado 23 grados norte con respecto al ecuador y una vez que se ocurra el equinoccio de primavera los días entonces empezaran a ser más largos y las noches más cortas y el punto culminante será el 21 de junio que es el día del solsticio de verano que es el día más largo en horas luz y más corta en horas sin luz o noche más corta y ese día acabara la estación de primavera y empezara la estación de verano.

Por lo general en los primeros días del mes de marzo por decir la primera quincena aun dominan los días templados y fríos sobre los días calurosos y es de esperarse que no haya aún mucho calor, aunque hay sus excepciones como está ocurriendo esta semana que es una semana muy calurosa de la primera quincena y ya para la segunda quincena es lo contrario suele ocurrir por lo general que se presenten y dominen los días más calurosos sobre los días fríos y templados a menos que llegue a la zona un frente frío que de ahora en adelante nos darán un respiro para la temporada de calor como ocurrirá este fin de semana que el sábado arribara a la zona un frente frío que dará una pausa a nuestra primera semana de calor y deberá provocar también lluvias y tormentas a la cual los campesinos le llaman la primera lluvia de las ciruelas; también este mes de marzo empiezan a darse los llamados fenómenos meteorológicos extremos que son eventos que se dan por el choque de las masas de aire frío con las masas de aire caliente en forma violenta y mucho dependerá que tan denso sea la masa de aire frío que nos afecte para provocar un choque violento y esto daría lugar a un evento que pondría en peligro la vida de las personas y daños a la infraestructura como lo es una tormenta severa con acumulados importantes de altura de lámina de agua precipitada acompañada de mucha carga eléctrica, viento fuerte y caída de granizo que caracterizan a las lluvias causadas por los frentes fríos que ocurren en épocas de sequía y de mucho calor también.

Es muy importante ya activar los protocolos de precaución contra temperaturas altas y ambiente muy caluroso ya que los golpes de calor y las enfermedades gastrointestinales se ponen moda para estas fechas si no se toman las precauciones debidas y estas son: usar ropas de color claro y frescas, estar siempre hidratado, no estar más de 2 horas bajo los rayos del sol y no hacer actividades y ejercicio de 11 h 00 a 16 h 00, cuidar el estado de los alimentos y ponerlos en lugares frescos, usar gorra, sombrero o sombrilla, usar bloqueador No. 30 y estar al pendiente de los niños y ancianos.