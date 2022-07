Más de 18 mil alumnos tienen espacio asignado en nivel medio superior

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), informó que un total de 18 mil 460 alumnos y alumnas que realizaron el EXANI-1, tienen un espacio asignado para estudiar en el nivel medio superior, en tanto que aquellos que no alcanzaron un lugar, en el mes de agosto recibirán información de las modalidades disponibles para estudiar el bachillerato.

De acuerdo con el comunicado, la fuente mencionó que a partir de este 13 de julio de 2022, los estudiantes podrán conocer el resultado de su examen de acuerdo a los criterios de asignación publicados en la convocatoria “PAENMS 2022”, al ingresar a su cuenta de registro en: https://paenms.seq.gob.mx.

También podrán conocer su resultado enviando un mensaje al número de Asistente de WhatsApp de la SEQ (983-212-2466) diciendo: Hola, espera el menú de información, escribe: PAENMS, espera la lista de opciones y elige Resultados.

En cuanto a los aspirantes a ingresar al nivel medio superior en el municipio de Solidaridad, si presentaste el examen de ingreso a la preparatoria pública “EXANI-I” y al momento de consultar tus resultados te salió "Sin plantel asignado", el 2 y 3 de agosto de 2022, se brindará atención de acuerdo a la cita programada que se menciona en el resultado de asignación en tu cuenta de registro PAENMS. ¡No olvides llevar impresa la hoja de resultado!

Si no presentaste el examen, el día 4 de agosto del presente año, de 8:00 a 14:00 horas, se brindará información de las modalidades disponibles de estudio para cursar el Nivel Medio Superior, por lo que deberás acudir a las instalaciones de la SEQ Playa del Carmen, ubicada en Calle Flor de Ciruelo, lote 01, manzana 11, esquina Paseo de Ibiza, fraccionamiento Real Ibiza. Para mayor información al correo: [email protected]

Respecto a los aspirantes a ingresar al nivel medio superior en el municipio de Benito Juárez, si presentaste el examen de admisión y al momento de consultar tus resultados te salió "Sin plantel asignado", el 9 y 10 de agosto del 2022, se estará brindando atención de acuerdo a la cita programada que se menciona en tu cuenta de registro PAENMS. ¡No olvides llevar impresa la hoja de resultado!

En caso de que no hayas presentado el examen de ingreso a la preparatoria pública “EXANI-I”, se brindará información de las modalidades de estudio disponibles para cursar el Nivel Medio Superior el 11 agosto del 2022 a los aspirantes que no presentaron examen y no realizaron el registro del Estado; el 12 de agosto del año en curso, de 8:00 a 15:00 horas. Aspirantes provenientes de otros estados deberán acudir a las instalaciones de la SEQ Cancún, ubicada en avenida Bonampak, Supermanzana 1, lote 2ª. Para mayor información al correo: [email protected]

Para los aspirantes a ingresar al nivel medio superior en el municipio de Othón P. Blanco, si no presentaste el examen de ingreso a la preparatoria pública “EXANI-I”, del 2 al 5 de agosto del 2022, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, se brindará atención e información de las modalidades de estudio disponibles para cursar el bachillerato, por lo que deberás acudir a las instalaciones de la SEQ Chetumal, ubicada en avenida Insurgentes, número 600, colonia Gonzalo Guerrero, en la Dirección de Educación Media Superior. Para mayor información al correo: [email protected].