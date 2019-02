¿Quieres hacer dieta pero siempre la rompes? entérate porqué

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN.- Aproximadamente, seis de cada 10 personas que inician una dieta, desisten de ella en poco tiempo, debido a que no todos se encuentran preparados para modificar sus hábitos alimenticios, estima el Colegio de Nutriólogos a nivel nacional.

Sin embargo, la nutrióloga Avril Gastellú Mañarricúa, explicó que en Quintana Roo, esta estadística es aún más compleja, debido a que aún no se tienen datos específicos de los pacientes, sin embargo, tal como ocurre en el resto del país, el nivel de deserción es alto.

“Varía mucha la forma también de cómo trabaja cada profesional, a algunos les acomoda más seguir con pastillas, pero, por ejemplo yo me abocó a la dieta con alimentos; pero yo creo que abandonan porque no están listas para el cambio”, señaló la especialista.

La entrevistada mencionó que en ocasiones las personas acuden al nutriólogo no porque tengan el afán de cambiar su estilo de vida, sino por presión de la familia o de alguna condición médica.

“En diciembre vino una chica que estaba enferma, que necesitaba cambiar su alimentación, pero cuando me contacto con ella en enero, me dijo que no podía seguir, entonces es gente que no está motivada al 100% para el cambio”, añadió Gastellú Mañarricúa.

Otro factor que influye mucho en que una persona descarte una dieta, son los mitos que se generan alrededor de la misma, debido a que los pacientes suelen creer que estas son restrictivas y para realizarse en un plazo específico.

Pero, la especialista mencionó que la idea de acudir al nutriólogo es aprender a comer, a elegir los alimentos –frescos y procesados- y a integrar lo que antes se consumía, pero en menor proporción.

“Las principales excusas son las fiestas, por ejemplo, el Día de la Candelaria, luego lo van aplazando por motivo del trabajo, se llenan de actividades y es cuando ya no le prestan la atención necesaria, además que les resulta más práctico continuar comiendo en la calle”, dijo la nutrióloga.

Entre las consecuencias de no llevar una alimentación adecuada o de practicar dietas que no son elaboradas por un especialista, son que las personas pueden llegar a padecer desnutrición, así como desbalancear su organismo y hacerlo vulnerable a enfermedades, bacterias y virus.