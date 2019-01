Exponen más de 40 máscaras de distintos estados

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 40 máscaras de distintas regiones de la República Mexicana, fueron expuestas en la muestra de la maestra Mari Rosado llamada “Miradas Paralelas”, la cual fue inaugurada la noche del sábado en el Centro Cultural de las Artes, entre autoridades del Instituto de Cultura e invitados especiales.

A pesar de la lluvia que inundó la ciudad, la galería polivante del recinto se vio abarrotada, tras el corte de listón, decenas de personas admiraban el arte y la historia de cada una de las piezas expuestas, las cuales tienen detrás años de historia, tradición y fe.

Desde las clásicas máscaras de los viejitos de Michoacán, otras de la etnia mayo-yoreme de Sinaloa, hasta una que otra del período barroco adornaban la sala.

Una exposición compuesta por máscaras milenarias, algunas con más de 200 años de historia que fueron usadas por personas de distintas comunidades, acompañadas de una historia que remonta al pasado, al momento de una ceremonia religiosa, de un baile de vida, de muerte o una fiesta de carnaval, endulzaron la mirada de los asistentes que, sorprendidos porque muchos de ellos desconocían su existencia, estará montada hasta el próximo 10 de febrero y es de entrada libre.

Máscaras

Danza: Baila Viejo

Etnia: Chontal

Estado: Nacajuca, Tabasco

Material: Madera tallada y fibra de huano

Actualmente se puede observar los días 22 de julio en Tucta en honor a Santiago Apóstol, el 14 de agosto en Tecolutla en honor a La Asunción, el 23 de diciembre en Mazateupa por Santa Lucía y el 25 de diciembre en Guaytaipa por La Navidad.

Danza: Huehuenches

Etnia: Charros de Chimalhuacán

Estado: Chimalhuacán, Estado de México

Material: Cera, pigmentos naturales y pelo de crin de caballo.

Danza indígena conocida como Huehuenches en la que los danzantes recorren las calles imitando las "buenas formas" de comportarse de los tiempos de Maximiliano y los miembros de su corte.

Danza: Tastoanes (Señor en vocablo nahuatl)

Etnia: Mestiza

Uso: Ritual

Material: Madera, baqueta y pelo de caballo

Representada el 25 de julio de cada año en el Cerro de la Reina por más de 300 guerreros que portan grotescos mascarones ataviados con pieles de animales.

Danza: Tigrada de Chilapa

Etnia: Náhuatl

Estado: Chilapa, Guerrero

Material: Madera tallada y vaqueta, decoradas artesanalmente.

Práctica dancística vinculada a la tradición ancestral que rinde culto a Tepeyóllotl, Dios Jaguar que protege las montañas y atrae la lluvia y la fertilidad.

Impresiones

Margarita Hernández

"Me pareció sorprendente porque había máscaras que no conocía de donde provenían, había algunas de los españoles, relacionadas con lo católico por ejemplo la de los apóstoles y demás. Me quedé con ganas de investigar más de ello".

Gloria de la Luz Martín

"Me gustó mucho porque apenas me entero que en muchos estados bailan con máscaras, algunos religiosos y otros festivos. No sabía que había máscaras de Quintana Roo".

Montserrat Cervera

"Se me hace muy bonito que algunos estados sigan manteniendo este tipo de tradiciones que se están perdiendo con el paso del tiempo"