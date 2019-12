Matute dará tres horas de concierto en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de las especulaciones en torno al concierto de la banda ochentera Matute, Jorge D’Alessio, productor y creador de este gran concepto aseguró en exclusiva a Novedades Quintana Roo que esta fiesta se llevará a cabo hoy.

“No lo duden, el aparato de Planeta Retro Tour de Matute estará montado en el escenario de la Plaza de Toros de Cancún y en la noche va a explotar y la vamos a poner de cabeza, esta es la oportunidad para festejar y celebrar la generación que somos, tenemos una cita este 21 de diciembre, el concierto se va a llevar en tiempo y forma, de eso pueden estar seguros, la gente del ayuntamiento ya lo dijo igual para el concierto de Matute no habrá ningún problema”, reafirmó Jorge D’Alessio, emocionado de reencontrarse con su familia cancunense.

“Estamos muy emocionados por estar con el público en Cancún, es un lugar a donde vamos seguido pero tenía mucho que no íbamos a un concierto masivo. Ha sido una locura lo que está pasando con Planeta Retro Tour, sabíamos que esto iba creciendo poco a poco, pero llevamos 127 shows en un año, hemos ido a lugares como el auditorio de la Guelaguetza en Oaxaca, ante 13 mil almas; en Coliseo en Torreón, 16 mil almas; el pabellón de Monterrey, el auditorio Telmex de Guadalajara, en Mérida en el foro GNP y no quedó un solo boleto, es algo que no creemos”, aseguró.

Matute promete dar un divertido concierto en Cancún

D’Alessio anticipó que este concierto será muy especial, es un show muy divertido, Planeta Retro Tour define la celebración de toda una generación, “vamos de polo a polo durante el show, son más de 65 canciones, casi tres horas de show o más, vamos desde Enanitos Verdes hasta Daniela Romo, de Kiss hasta Parchís y hasta Lorenzo Antonio aparece por ahí, es una gira muy divertida, tecnológicamente la producción está brutal, la batería vuela, es la producción más grande que hemos hecho en los 12 años que tiene de vida Matute, no van a parar de bailar y cantar toda la noche”, aseguró.

“Yo produzco los shows de Matute, traemos los sistemas de tecnología más actuales para conciertos que hay en el mundo, nos gusta que todo el video vaya en perfecta sincronía con lo que estamos tocando, a la mitad del concierto todo se apaga y aparecemos en una pasarela los seis matutes con dos pianos y dos lámparas, ahí se escribe una historia nueva en cada concierto, en ese momento se canta lo que ahí se nos ocurre y dura lo que la gente quiera, entonces cada concierto es distinto, es una parte que disfrutamos muchísimo. De ahí en adelante es puro hit grupal donde todo explota”, puntualizó D’Alessio reafirmando su compromiso con el público que le ha dado tanto.